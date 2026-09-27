Gol de Gabriel Santana puso el 1-0 del Sporting Cristal vs. ADT por la Copa de la Liga. (Video: Bicolor+)
Gol de Gabriel Santana puso el 1-0 del Sporting Cristal vs. ADT por la Copa de la Liga. (Video: Bicolor+)

En una gran acción individual, el atacante brasileño logró marcar el primer gol del partido que pone un pasó más adelante a los ‘rimenses’ de llegar a la gran final.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS