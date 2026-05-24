Gol de Gustavo Cazonatti para el 2-1 de Sporting Cristal vs ADT. (Video: L 1 Max)
Gol de Gustavo Cazonatti para el 2-1 de Sporting Cristal vs ADT. (Video: L 1 Max)

Después de varios momentos de apuros, se motivaron con el gol del empate de Yotún para ponerse las pilas y voltear el resultado. Fue así que con un excelente centro de Catriel Cabellos, el brasileño marca el segundo gol.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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