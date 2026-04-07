Tras imponerse por 1-0 ante Alianza Lima en el clásico, Universitario de Deportes no tuvo tiempo para muchos festejos ya que horas después el plantel debió alistarse para tomar un avión rumbo a Colombia, donde hoy martes debutará en la fase de grupos de la Copa Libertadores enfrentando a Deportes Tolima. Es una nueva ilusión para el pueblo crema, con el objetivo de igualar o superar lo hecho en la temporada pasada, cuando llegaron hasta los octavos de final.

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario y parte de la delegación que viajó a Ibagué, charló con los medios de comunicación y habló sobre diversos temas: el presente del equipo luego del clásico, el debut en la Copa Libertadores y los cuestionamientos a la continuidad de Javier Rabanal.

“Estamos con la ilusión al máximo. No solo por empezar esta campaña de Libertadores; nosotros estamos involucrados, y sin duda la Copa es una obsesión. Creo que nos toma en un buen momento este inicio. El triunfo en el clásico el otro día es un envión espectacular”, precisó.

Javier Rabanal sigue firme en Universitario tras el triunfo en el clásico. (Foto: Universitario)

La permanencia de Rabanal fue un tema sobre la mesa, pues previo al clásico se hablaba mucho acerca de su futuro y la posibilidad de perder el respaldo de la directiva crema si no vencía a Alianza Lima en el Estadio Monumental. Sin embargo, Barco salió al frente y le dio un espaldarazo al español

“Independientemente de la tabla de posiciones, los que hemos estado en el club sabemos lo que significa ganar o perder el clásico. Así que, para nosotros, lo del sábado fue espectacular. Vivimos una fiesta dentro y fuera de la cancha. Todos los hinchas estamos ilusionados de empezar la Copa Libertadores”, inició en su explicación.

En esa misma línea, apuntó: “Sabemos lo que es Universitario y las especulaciones. El morbo de lo que significa no estar arriba en la tabla de posiciones genera todo este debate sobre lo que representa el técnico. Él sabe perfectamente que aquí hay que estar siempre arriba y ganar siempre, porque Universitario es así”.

Para Álvaro Barco, la continuidad de Javier Rabanal no solo tiene que ver con el resultado del clásico, sino también con el ambiente que se vive actualmente en la interna y el respaldo de los jugadores. Así pues, el directivo espera que el exentrenador de Independiente del Valle pueda terminar de consolidar su idea en la Copa Libertadores, sabiendo el reto que eso significa.

“Él está preparado en ese sentido, y creo que el ambiente y el sostenimiento no solo se basa en los resultados, sino por lo que representa su trabajo y el apoyo de los jugadores hacia el técnico. Nos estamos dando cuenta todos, más que nada los hinchas, de que Rabanal es un técnico de primera categoría, y sin duda que la Copa Libertadores lo va a consolidar. Esa es la expectativa”, aseveró.

Javier Rabanal tendrá su primer partido con Universitario en la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Tolima?

El partido entre Universitario vs. Tolima, pactado para este martes 7 de abril, está programado para las 9:00 p.m., con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y una hora más en Venezuela. Además, con siete horas más en España y parte de Europa.

¿En qué canales ver Universitario vs. Tolima?

La transmisión del Universitario vs. Tolima estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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