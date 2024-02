¡No te pierdas la transmisión de este partido! Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci se ven las caras este sábado EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de GOLPERU en un partidazo de poder a poder que encuentra a los dos equipos con la necesidad de ganar por el complicado presente que viven. Y es que los rimenses quieren lavarse las caras de una goleada (6-1) en contra por Copa Libertadores -ante Always Ready-, mientras que los del cuadro tricolor no la pasan bien en el Torneo Apertura, ya que solo suman una unidad de doce posibles, por lo que el partido que está pactado para dar inicio sobre las 6:15 p.m. promete ser de pronóstico reservado.

Conferencia de prensa de Sporting Cristal tras duelo ante Always Ready. (Video: DxVida de Bolivia)

Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci: posibles alineaciones

Renato Solís; Jhilmar Lora, Ignácio da Silva, Leonardo Díaz, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara; Santiago González, Alejandro Hohberg, Leandro Sosa y Martín Cauteruccio. Carlos A. Mannucci: Manuel Heredia; Marcelo Gaona, Gonzalo Rizzo, Matías Cortave, Alexis Cossio; Ángel Benítez, Pablo Míguez; José Cortés, Nicolás Albarracín, Jhonny Vidales y Matías Succar.