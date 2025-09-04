El campeonato de Alianza Lima en 2022 fue liderado por Guillermo Salas desde la dirección técnica y, para el 2023, hubo muchos cambios en cuanto a la plantilla. Sumado al retiro de Jefferson Farfán, uno de los que se despidió de la institución fue Wilmer Aguirre. La ‘Foquita’ reveló algunos detalles y señaló completamente al ‘Chicho’ de garantizarle continuidad, pero no cumplir su palabra. Tiempo después, el DT respondió a esta crítica asegurando que el ‘10′ se equivocó en su forma de ver las cosas.

“Cuando Farfán se estaba retirando del fútbol, quería que Wilmer Aguirre continuara en el club y yo como entrenador. Es diferente tener a Jefferson amigo que al que era su técnico y creo que Farfán confundió la amistad con lo profesional”, aseguró en entrevista con L1 MAX.

Además, el ‘Chicho’ reveló una de sus razones para no la continuidad del ‘Zorrito’ en la temporada 2023: “Tenía que tomar las mejores decisiones para el club y eso hice, pues Wilmer no tenía mucha oportunidad, jugaba Hernán Barcos y lastimosamente se lesionaba mucho”.

Otro de los pasajes que recordó Guillermo Salas fue la experiencia de dirigir a Paolo Guerrero en César Vallejo y aquella polémica en el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, cuando el ‘Depredador’ se negó a ingresar en el partido contra Alianza Lima y, días después, firmó por la institución blanquiazul.

“Conversamos con él y con el presidente para animarlo a quedarse porque era importante para la institución, pero situaciones familiares y personales hicieron que no quisiera continuar. Fue incómodo lo que pasó ante Alianza Lima”, dijo.

Paolo Guerrero y Guillermo Salas en el partido de César Vallejo vs. Alianza Lima. (Foto: GEC)

Salas también resaltó que no era la mejor temporada del delantero: “Si Paolo no hubiera querido seguir, no hubiera salido en lista ese día. Estaba lesionado, sin pretemporada y no llegó bien a la Copa América, pero siempre estuvo comprometido con el equipo”.

El presente de Guillermo Salas

En relación a su presente en el plano profesional, ‘Chicho’ contó que existió la oportunidad de volver a dirigir en la Liga 1, pero optó por no aceptar porque iba a estar sin su comando técnico. El DT aseguró que hay poco apoyo para los estrategas peruanos en el torneo nacional.

“Hay entrenadores con más experiencia que yo y aun así cuesta mucho. A los nacionales los consideran la última opción, cuando las cosas ya no caminan. Los directivos deben confiar más en el técnico peruano, que está tan capacitado como el extranjero”, manifestó el también ex futbolista.

Guillermo Salas campeonó con Alianza Lima en 2023. (Foto: Liga 1)

