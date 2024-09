Con 16 años, Maxloren Castro se ganó un puesto en el primer equipo de Sporting Cristal -jugó los últimos dos partidos como titular y marcó un gol- y además su talento lo llevó a ser convocado a la Selección Peruana. Es la joya del club ‘rimense’ y su presencia en la máxima categoría del fútbol peruano demuestra que la institución está haciendo un buen trabajo en sus divisiones menores. El técnico Guillermo Farré señaló que está siguiendo de cerca la evolución de los juveniles ‘celestes’ y, aunque destacó que ellos necesitan más rodaje, no dudó en asegurar que con el correr de los años aparecerán más futbolistas como Maxloren.

En primer lugar, el estratega argentino se refirió a los juveniles que ya están teniendo acción en la Primera División. “Los juveniles están preparándose de buena manera, considero que todo lleva su tiempo. Maxloren se adaptó rápido, Alejandro Pósito es otro que tuvo su momento y la semana pasada recién cumplió 19 años. Son los dos que están mejor instalados para Primera. Diego Otoya aún no tiene chances, pero es una posición que tiene mucha competencia y se prioriza la experiencia”, sostuvo.

Farré manifestó que en la reserva rimense existe “mucho talento, pero falta tiempo de rodaje para sostener el ritmo de Primera”. “En cuanto a talento vienen muy bien preparados y eso tiene que dejar tranquilo a Cristal. Se está trabajando bien en juveniles, ya van a tener los chicos el tiempo necesario para que se instalen en Primera y con el correr de los años siempre va a haber uno o dos Maxloren que nos puedan llegar a dar buenos resultados”, añadió.

Guillermo también se pronunció sobre los otros juveniles que son parte de selecciones menores. “Tenemos muchos jugadores jóvenes que está siendo considerados (en selección), que los estamos trayendo a entrenar cada tanto, pero te das que todavía están un escalón debajo, propio de la competencia que tienen. Considero que son jugadores que van a dar muchos beneficios. Quizá no en lo inmediato, pero si en el corto plazo. Jugador que se adapte más rápido a Primera será tomado en cuenta”, apuntó.

En lo que va del Clausura, Sporting Cristal no logró conseguir un triunfo en condición de visitante (dos derrotas y dos empates). El DT también tuvo palabras sobre esta situación. “La realidad es que en la primera fecha tuvimos condiciones atípicas, no era para tener ese resultado (en Tarma). En Andahuaylas propusimos, pero nos hacen goles desde afuera. Cuando no hay resultados positivos, empiezan las cuestiones. Hacer tres goles en Andahuaylas no es fácil, pero ese equilibrio no estuvo”, comentó.

“Cristal ha tenido un cambio en la posesión de la pelota, hay más intensidad. De visita no hemos podido imponer nuestro juego por las condiciones como clima o altura. El Cristal que quiero es el que está jugando de local. Hay que imponer nuevas estrategias”, concluyó el entrenador de 43 años.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Sport Huancayo?

El próximo partido de Sporting Cristal será ante Sport Huancayo en el estadio Huancayo, por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está programado para disputarse el sábado 14 de septiembre desde las 3:15 p.m. (hora peruana y colombiana) y será transmitido a través de la señal de L1 MAX (Liga 1 MAX), que está disponible en los servicios de televisión de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo rimense no tuvo un buen inicio en el Clausura, pero igual está luchando en la parte alta de la tabla de posiciones. En estos momentos, tiene 15 puntos y se ubica en la cuarta casilla, a cinco del líder Alianza Lima. En el acumulado, el cuadro ‘cervecero’ está en la segunda posición con 55 puntos, a tres de Universitario de Deportes. El objetivo de los ‘celestes’ es llegar a los play offs y tratar de ganar el título nacional.





