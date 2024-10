Este sábado 2 de noviembre, la Liga 1 conocerá a los dos equipos que restan por descenderán y se unirán a Unión Comercio. César Vallejo irá a Piura para enfrentar a Atlético Grau, mientras que Carlos Mannucci será local ante Alianza Atlético y UTC hará lo propio -en Cajabamba- ante Sport Huancayo; precisamente, desde el ‘Gavilán del Norte’, se pronunciaron dos elementos claves sobre esta lucha por no caer a la Liga 2 en el 2025. Por un lado, Guillermo Sanguinetti (DT) contó que el rendimiento estuvo en alza, pero los resultados fueron esquivos. Esta idea fue reforzada por Patrick Zubzuck (portero y capitán) quien tendrá la misión de cuidar el arco este fin de semana.

Comenzando desde el encargado de comandar el equipo, Guillermo Sanguinetti conversó con ‘Palco VIP’ y reveló que -con el transcurso de las fechas- el equipo se fue afianzando a su idea: “Los partidos que hemos tenido, los últimos tres los hicimos bien pero lamentablemente no nos hemos quedado con los puntos que realmente nos merecíamos. En lo futbolístico, el equipo ha rendido de buena forma y nos lleva a un partido definitorio entre tres equipos. Nosotros apuntamos a ganar este partido, nos ha costado convertir goles pero es lo que hemos tratado de trabajar”.

En relación al equipo, contó que ve “al grupo fuerte, anímicamente preparado para lo que es este partido”. Además destacó lo que significa cerrar el torneo en Cajabamba: “Sabiendo que jugando de local tenemos la responsabilidad de ganar el partido. Nos hemos preparado para llevar a cabo lo que pretendemos y ganar el encuentro”.

El popular ‘Topo’ resaltó el empuje anímico que vienen teniendo sus dirigidos: “La parte mental del jugador es importante, eso se nota en el día a día de cada jugador, de los compañeros, del cuerpo técnico, todos estamos metidos en ello y lo importante que es este partido y la responsabilidad que tenemos de dejar al club en primera”.

La palabra de Patrick Zubzuck

En la jornada 16, UTC consiguió un empate (1-1) ante Sport Boys, resultado que le permitió igualar a sus más cercanos perseguidores. En relación a este partido, Patrick Zubzuck explicó la razón de este marcador: “Fuimos a buscar el partido, lo demostramos desde que salimos a la cancha, generamos varias situaciones de gol, lastimosamente no las concretamos pero el punto es importantísimo porque nos deja con la posibilidad de con una victoria poder lograr la permanencia”.

Respecto al partido de la última fecha ante Sport Huancayo, Zubzuck indicó que “va a ser un partido durísimo por que “los dos equipos que están luchando se van a jugar la vida y tenemos que hacer un partido perfecto para lograr el objetivo”. Eso sí, negó haber recibido algún incentivo económico: “No me ha pasado, si son para ganar no tendría nada de malo pero a mí personalmente no me ha pasado”.

El guardameta también se refirió al nivel de la Liga 1, enfatizando un hecho que pasó con un compañero: “Tiene que ir mejorando mucho, el partido contra Melgar en Arequipa a mi compañero Perlaza le hacen una falta al borde del área que era para roja o para penal y no pasó nada, ni la fueron a revisar. Son cosas que definen resultados, se tiene que ir mejorando mucho”.

¿Cómo se define el descenso en la Liga 1?

Ubicado en el último lugar de la tabla de posiciones, Unión Comercio fue el primer equipo descendido de la temporada 2024. Es más, desde la dirigencia tarapotina decidieron despedir a un grupo de jugadores, presentándose en las últimas fechas con un plantel juvenil. Esta situación provocó un resultado en contra de 12-0 ante Sporting Cristal, en la fecha 16.

Para conocer cuáles serán los dos equipos restantes que jugarán la Liga 2 en 2025, este sábado 3 de noviembre habrá una definición importante. Desde las 3:00 p.m. (hora peruana), César Vallejo, Carlos Mannucci y UTC disputarán sus partidos ante Atlético Grau, Alianza Atlético y Sport Huancayo, respectivamente. Las tres escuadras cuenta con 30 puntos en la tabla de posiciones, pero la diferencia de goles podría ser un factor determinante para su ubicación final.

UTC es el mejor ubicado (15°) y cuenta con una diferencia de goles de (-18). El ‘Gavilán del Norte’ necesita una victoria y esperar que César Vallejo (16°) no consiga un triunfo con una ventaja mayor a su resultado, teniendo en cuenta que poseen (-19) en la tabla de posiciones. En el puesto (17°), Carlos Mannucci enfrenta un panorama más complicado (-30) y esperará el empate o derrota de sus dos rivales más cercanos.





