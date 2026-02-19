En una semana complicada para Alianza Lima, el duelo de este viernes ante Sport Boys asoma como bisagra para definir el futuro de Pablo Guede en el banquillo aliancista. De hecho, los rumores apuntan a que un resultado adverso haría que el argentino sea cesado en La Victoria y Wilmar Valencia asoma como candidato a asumir de manera interina. De todos modos, los íntimos parten como favoritos en Matute, pero deberán confirmarlo en la cancha ante la presión de la hinchada que llenará las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva.

En ese sentido, Sport Boys apunta a dar el golpe y tiene la oportunidad de aprovechar este incómodo momento de su rival de turno. Uno de los jugadores de más experiencia del cuadro rosado es Gustavo Dulanto, quien sabe lo que es pisar la cancha de Matute y vivir como oponente el clima de ser visitante en el estadio aliancista. Por ello, asegura que está preparado para lo que van a afrontar el día de mañana.

“Lo que pueda suceder con la hinchada de Alianza, presionar y todo eso, no me compete opinar. A mí me preocupa Boys y lo que pueda pasar en Boys. Me tiene sin cuidado. Le deseo lo mejor a mis compañeros del fútbol y que mañana sea un buen espectáculo”, declaró el zurdo en Estadio Fútbol, aguardando ser titular ante Alianza Lima y tener un duelo aparte con Paolo Guerrero, capitán blanquiazul.

Por otro lado, el popular ‘Pochito’ recordó las veces que fue al estadio de Alianza Lima siendo parte de Universitario de Deportes y también de otros equipos de la Liga 1. En ese sentido, está preparado para recibir insultos por su reciente pasado crema; sin embargo, confía en sacar un buen resultado y está motivado por jugar este clase de partido ante un rival siempre complicado.

“Matute obvio va a estar lleno, siempre que he ido ahí no me han recibido muy bien, pero disfruto ir allí porque me gustan esta clase de partidos”, señaló Dulanto, quien enfrentó a Alianza Lima con camisetas de Universitario, UTC, Cusco FC y ADT. De hecho, será la primera vez que visite dicho escenario defendiendo a la ‘Misilera’.

Cabe precisar que Sport Boys no ha tenido el mejor arranque de campeonato: igualó 1-1 ante Los Chankas en la primera jornada de local, luego cayó por la mínima diferencia ante ADT en un polémico compromiso en Tarma y viene de vencer, también por 1-0, a Atlético Grau en el Callao con gol de ‘Tito’ Urruti, en su primera victoria en el Torneo Apertura. Mañana buscarán el golpe en Matute.

Sport Boys quiere dar el golpe en Matute. (Foto: Sport Boys)





¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sport Boys?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sport Boys?

Este encuentro entre Alianza Lima vs. Sport Boys se disputará este viernes 20 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. El partido está programado para iniciar a las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Alianza Lima viene de igualar sin goles ante Alianza Atlético en Trujillo. (@alianzalima)

