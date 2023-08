La Universidad César Vallejo se enfrentó a ADT, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Sin embargo, el partido aún no termina, ya que desde la institución trujillana -a través de un comunicado- informaron que solicitarán los audios del VAR y que se le retire la categoría FIFA al árbitro Augusto Menéndez. ¿El motivo? Los minutos adicionales que se dieron sobre el compromiso desarrollado en el estadio Mansiche: el juez añadió seis y el cotejo se extendió hasta los 99′ (en el último aliento, Hernán Rengifo marcó el 1-1 para los de Tarma). En ese contexto, Henry Gambetta, Jefe del Departamento de Arbitraje, se pronunció sobre la polémica.

“Las reglas de juego establecen los motivos por los cuales el árbitro debe reponer el tiempo perdido de juego y dentro de ello está también lo que corresponde a chequeos del VAR. Dentro de los seis minutos que inicialmente otorgó el árbitro, hubo dos minutos que se dejaron de jugar porque hubo un chequeo del VAR y una sustitución del equipo local, y esos dos minutos se tienen que jugar de todas maneras. El árbitro actuó de la mano del reglamento, reponiendo esos dos minutos perdidos dentro de los seis que había dado inicialmente”, indicó Gambetta en Radio Ovación.

El Jefe del Departamento de Arbitraje, a su vez, se refirió al castigo que ya había recibido Augusto Menéndez (luego del choque de Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes, en el Apertura). “Una sanción no es que a un árbitro lo mandemos a Segunda, al Femenino o a menores. El señor Menéndez cumplió su suspensión, perdió cosas importantes a nivel internacional, fue una sanción bastante dura, de la mano del error pero siempre cuando un árbitro debe volver, debemos hacerlo volver de manera gradual”, indicó.

Con relación a la reacción de Sebastián Abreu -el DT de los ‘Poetas’ fue expulsado y luego golpeó la pantalla del VAR-, Henry Gambetta explicó que “eso no me compete a mí, debo criticar la acción del entrenador, pero la Comisión Disciplinaria tiene que evaluar y determinar si hay una sanción. Es una reacción por una frustración, pero no se justifica de ninguna manera”.

También se refirió al choque S. Cristal vs. Municipal

El último domingo, Sporting Cristal derrotó a Deportivo Municipal y se consolidó en lo más alto del Clausura de la Liga 1 Betsson: los dirigidos por Tiago Nunes ya registran 24 unidades en el certamen. Sin embargo, sufrieron más de la cuenta para quedarse con los tres puntos, ya que sobre el final se impusieron gracias a un tanto de Yoshimar Yotún, desde los doce pasos. Pese a ello, el capitán celeste no solo tuvo los reflectores encima por su tanto, sino también por un fuerte ingreso sobre Álvaro Ampuero.

“No hay mucho que interpretar porque hay un claro error de parte del equipo arbitral. Nosotros como departamento de arbitraje hemos sacado un video explicando qué es lo que se debió hacer. Lamentablemente los árbitros en cancha y en cabina no realizaron el trabajo que tenían que hacer y eso va a tener una consecuencia para ellos”, expresó Gambetta.





