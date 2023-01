El fútbol es de oportunidades y momentos. Por ello, está en cada jugador saber aprovechar el contexto y a partir de ahí crecer como en su carrera deportiva. Esto acaba de suceder con Sebastien Pineau, que se marchará a la Major League Soccer (MLS) luego de que Alianza Lima llegase a un acuerdo con Austin FC por un contrato de dos años.

Según ‘RPP’, luego de una rápida negociación, el cuadro norteamericano fichó al jugador formado en las inferiores del cuadro ‘blanquiazul’, que dentro de las próximas semanas viajará a Estados Unidos para pasar exámenes médicos e integrarse a la pretemporada. Todo sucedió tan rápido, mientras el delantero estaba disputando el Sudamericano Sub-20 con la Selección Peruana.

Si bien Pineau había renovado con Alianza Lima hasta fines del 2024, la aparición de Austin FC cambió los planes del jugador y todo se dio de manera acelerada. Ahora, tal como sucedió con los futbolistas peruanos que emigraron al balompié estadounidense, se espera que Sebastien pueda ganarse un lugar en su nuevo equipo.

Según la citada fuente, todavía hay un tema por resolver dentro de la negociación y es el porcentaje que conservará Alianza Lima tras la venta. No obstante, eso no cambiará el desenlace y el delantero de 20 años continuará su carrera fuera del Perú.

Recordemos que Sebastien Pineau tiene padre francés y madre peruana, nació en Chile, pero se mudó a Perú a los cuatro años de edad. Cuando cumplió doce comenzó su etapa formativa en las inferiores de Alianza Lima y en el 2021 se fue cedido a préstamo a la Universidad César Vallejo, club con el que disputó siete partidos en la Liga 1.

Sebastien Pineau, agradecido con Alianza Lima

Tras llegar al Perú luego de su participación en el Sudamericano Sub-20 con la ‘Blanquirroja’, Sebastien Pineau se refirió a su futuro lejos de Alianza Lima y fue agradecido por todo lo que el club le dio en su etapa formativa. “Todo lo que hizo Alianza Lima por mí es digno de aplaudir y me pone muy contento que me permita dar este salto. Mis agentes están viendo todo sobre mi futuro, pero todo está bien encaminado. Espero que no solo sea momentáneo y mantenerme en el extranjero”, manifestó el atacante.





