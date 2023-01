Mientras la Liga 1 está paralizada, Universitario de Deportes sigue preparándose para no perder forma y mejorar aquellas aristas que quedaron en evidencia en sus amistosos de pretemporada. Rodrigo Ureña, una de las incorporaciones de los ‘Cremas’ para este 2023, se refirió a su llegada, el trabajo con Carlos Compagnucci y las expectativas que tiene de esta nueva aventura en el Perú.

El mediocampista chileno conversó con los medios oficiales del elenco estudiantil y recordó el recibimiento que tuvo tras su llegada. Asimismo, remarcó que espera que, cuando comience el campeonato, puedan encontrar su mejor nivel y los resultados positivos empiecen a llegar.

“Me recibieron muy bien, estoy contento de estar acá, mis compañeros me han tratado muy bien. Me siento muy cómodo en el club, creo que fue una muy buena decisión venir acá. Esperemos lo antes posible poder empezar el torneo y que se nos empiecen a dar las cosas”, manifestó el volante nacido en Conchalí, Santiago.

Rodrigo Ureña jugará en Universitario por todo el 2023. (Foto: Universitario de Deportes)

Respecto a la decisión de llegar a la ‘U’, Ureña reconoció que tuvo la opción de quedarse en el Deportes Tolima, pues estaba viviendo un buen presente en la Liga de Colombia, compitiendo todos los años. Sin embargo, necesitaba cambiar de aires y salir de su zona de confort, lo cual lo llevó a buscar nuevos horizontes en el fútbol peruano.

“Fue difícil. El fútbol colombiano está en un muy buen nivel y venía haciendo las cosas muy bien. Tenía opciones para quedarme en Colombia. En lo personal sentía que tenía que salir de mi zona de confort. Personalmente sentía que era el momento de salir a buscar nuevos proyectos y llegó esta opción que me sedujo por el proyecto deportivo”, acotó.

Finalmente, sobre sus expectativas para esta temporada, en mediocampista de 29 años fue cauteloso y prefiere ir paso a paso para llegar a los objetivos planteados por el club. “Hablar de títulos nunca me ha gustado, creo que hay que ir paso a paso. Lo primero es conformar un buen grupo, esperar los resultados y que se nos vayan dando las cosas. Sabemos que la ‘U’ tiene una obligación de ser campeón, pero hay que tomarse las cosas con calma”, puntualizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.