Hernán Barcos se refirió a su llegada a Sporting Cristal y aseguró que encontró un grupo que lo recibió de la mejor manera. El delantero señaló que su principal objetivo es trabajar para ponerse a punto y destacó que, a lo largo de su carrera, siempre mantuvo una relación de respeto con el club celeste, incluso cuando le tocó enfrentarlo defendiendo otras camisetas.

Respecto a los refuerzos que han sumado los demás equipos para el Torneo Clausura, el atacante remarcó que la prioridad del plantel es enfocarse en potenciar su propio rendimiento colectivo. Además, indicó que cualquier jugador que llegue será bien recibido y buscarán que se adapte rápidamente al grupo para afrontar un campeonato en el que considera que no tienen margen de error.

Barcos también reconoció que el reto no será sencillo, aunque resaltó la confianza que le genera contar con un plantel competitivo, un comando técnico sólido, el respaldo institucional del club y el apoyo de los hinchas. En esa línea, sostuvo que la unión del grupo deberá imponerse ante cualquier dificultad que se presente durante la temporada.

Al ser consultado sobre cómo afrontar el Clausura tras una campaña irregular en el Apertura, el experimentado delantero afirmó: “Estamos en una situación difícil pero comienza un nuevo desafío, una nueva etapa y no hay que quedarse con lo que pasó sino mirar para adelante”.

Sobre la competencia interna por un lugar en el once titular, destacó que existe una disputa sana entre todos los integrantes del plantel y remarcó que nadie tiene asegurado un puesto, por lo que cada jugador deberá responder de la mejor manera cuando tenga la oportunidad de jugar.

Pensando en el debut frente a Cusco FC, Barcos expresó su deseo de sumar minutos, aportar con goles y ayudar al equipo a conseguir una victoria, resultado que considera clave para fortalecer la confianza del grupo desde el inicio del certamen.

Asimismo, elogió la conformación del plantel rimense y valoró la presencia de futbolistas con experiencia y liderazgo. Según indicó, en los momentos más complicados es importante contar con jugadores de jerarquía capaces de asumir responsabilidades dentro del campo.

Finalmente, el atacante dejó en claro que sus objetivos personales están supeditados al éxito colectivo del equipo. “Espero jugar la mayor cantidad de minutos posibles, uno viene a tratar de jugar y sumar. Si hago 15 goles y salimos segundos no me sirve, prefiero hacer 10 y salir campeón”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR