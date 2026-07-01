Hugo Ancajima puso fin a su etapa como jugador de Universitario de Deportes. A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el lateral derecho compartió un emotivo mensaje para despedirse del club crema, donde expresó su gratitud por la oportunidad de vestir la camiseta merengue y recordó los momentos más importantes que vivió durante su permanencia en la institución.

El futbolista inició su carta señalando que cerrar este ciclo representa un momento muy especial en su carrera. Afirmó que llegó a Universitario con la ilusión de cumplir uno de sus mayores sueños y que ahora se marcha con el privilegio de haber defendido los colores del equipo, además de haber sido parte de una etapa que calificó como inolvidable.

En su mensaje, Ancajima dedicó palabras de agradecimiento a Universitario por haberle abierto las puertas desde su llegada. También reconoció el respaldo que recibió de sus compañeros de equipo, entrenadores, trabajadores del club y, especialmente, de la hinchada crema, a la que agradeció por acompañarlo tanto en los momentos de alegría como en los más complicados.

El defensor también hizo un balance de los logros alcanzados durante su paso por el cuadro estudiantil. Recordó con orgullo que integró el plantel que conquistó tres títulos nacionales consecutivos y aseguró que convertirse en tricampeón con la camiseta de Universitario es un honor que lo acompañará durante toda su vida.

Asimismo, destacó que deja la institución con la satisfacción de haber entregado siempre el máximo esfuerzo dentro del campo. Señaló que se marcha con la frente en alto y con la tranquilidad de haber dado todo de sí en cada entrenamiento y en cada partido, dejando siempre en primer lugar el compromiso con el equipo.

En la parte final de su despedida, Ancajima dejó en claro que, aunque sus caminos y los de Universitario se separan, el cariño por el club permanecerá intacto. Indicó que se lleva innumerables recuerdos, experiencias que marcaron su carrera y el orgullo de haber formado parte de una institución histórica del fútbol peruano.

La publicación no tardó en generar reacciones entre los hinchas y distintas personas vinculadas al entorno crema. Cientos de aficionados dejaron mensajes de agradecimiento por su entrega, mientras que la cuenta de El Diario Crema también le dedicó unas palabras para desearle éxito en el siguiente desafío de su carrera profesional.

Con este mensaje, Hugo Ancajima oficializó el cierre de un ciclo importante en Universitario de Deportes. Ahora, el futbolista se alista para iniciar una nueva etapa en su trayectoria con el club Juan Pablo II, luego de despedirse del club en el que consiguió algunos de los momentos más importantes de su carrera y dejó una huella como parte del plantel tricampeón nacional.

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