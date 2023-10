Una de las emocionantes noticias que alegró a los seguidores de Sporting Cristal fue la renovación de su destacado defensor: Ignácio Da Silva. Este central de origen brasileño se siente completamente a gusto en el equipo ‘rimence’. Ha sido una pieza esencial en el esquema de Tiago Nunes, y gracias a su sólido desempeño, los ‘Celestes’, destacan como uno de los clubes con menos goles encajados en lo que va la Liga 1 Betsson. La ‘Muralla’, como algunos hinchas de la ‘Florida’ lo llaman, espera lograr el título de campeón con el equipo de Cristal.

Cristal se está jugando todo en busca de ser campeón del Clausura 2023 de la Liga 1. El líder de la defensa del equipo ‘rimense’, Da Silva, se siente a gusto en el club y feliz por su renovación por dos años. Por esta razón, está decidido a luchar durante el resto del torneo para alcanzar sus objetivos. “Un factor determinante fue que mi familia está bien adaptada al país, a la cultura. Mi esposa, mis hijos están adaptados a la escuela. Yo también estoy muy cómodo acá. Cuando llegué acá todos me recibieron bien. Fue un punto importante para quedarme acá en el club”, comentó Da Silva.

Además, no esperó recibir el gran cariño de lo fanáticos rimenses que en cada fecha de la Liga 1, se lo hacen saber. “Me siento muy contento. En Brasil no tuve esta oportunidad de vivir esto. Cuando llegué toda la hinchada ha demostrado mucho cariño no solo conmigo, más con mi familia”, añadió.

Actualmente, Sporting Cristal ocupa la tercera posición en la tabla con 33 puntos y una diferencia de goles menor que la de Universitario y Melgar (+16). Después de su victoria por 2-0 sobre Sport Huancayo en la fecha 17, el equipo ‘rimense’ necesita, además de ganar sus dos partidos pendientes, que Universitario pierda o empate en al menos uno de sus partidos. Con estas posibilidades en mente, Da Silva tiene claro lo que significa para los hinchas. “Mi principal objetivo es campeonar. Cristal es un club gigante que tiene que estar siempre peleando arriba, quiero tener este sentimiento de campeonar con el club”, agregó.

Finalmente, también compartió su experiencia en la Liga 1 Betsson, donde cada jornada se desarrolla en un campo de juego diferente. Él es consciente de que los últimos partidos de Cristal en el Clausura serán como visitante contra Cienciano y como local ante Alianza Atlético. “En general, el fútbol peruano es difícil porque jugamos en altura, en Juliaca, Cusco, Tarma. Después jugamos en calor en Piura. Es una competencia muy difícil. Tenemos que seguir adelante si queremos lograr el objetivo”, aseveró.





Renovación de Ignácio Da Silva con Sporting Cristal

Mediante la cuenta de Twitter del club, se anunció la extensión del contrato del defensor brasileño Ignácio Da Silva, que se mantendrá vigente hasta el año 2025. El club expresó su entusiasmo al respecto, acompañando la noticia con un video creativo que recuerda al popular juego Scrabble. En el video, se muestra la mano del jugador moviendo cada una de las fichas hasta formar su nombre, pero con una alteración en las letras “SC”, y se incluyen los números 2, 0, 2 y 5 para representar el año de la renovación.

El defensor brasileño, quien desempeña un papel fundamental bajo la dirección de su compatriota Tiago Nunes, ha sido una verdadera “Muralla” en el equipo de Sporting Cristal en el Rímac. Esto ha quedado demostrado en los más de 40 partidos en los que ha defendido la camiseta celeste, tanto en competencias locales como en desafíos internacionales, incluyendo su participación en la Copa Libertadores y la Sudamericana. Por lo tanto, asegurarlo en el club bajopontino era una prioridad, y se ha confirmado este martes que seguirá siendo parte de la institución hasta el 2025.

Además, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y celebración por la renovación del zaguero, con frases como “Fuerza, Ignacio” y “Quédate para siempre, crack”. Los seguidores celestes compartieron memes y gifs para festejar esta noticia, reconociendo el aporte del jugador, que también se ha destacado por su capacidad para marcar goles en cada partido. Los números del jugador son un testimonio claro de su calidad y dominio en el campo de juego.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO