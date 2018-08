Alejandro Hohberg se convirtió en el nuevo 'Saiyajin' del fútbol peruano para sus seguidores en Instagram. El volante de Alianza Lima causó revuelo con su cabello rubio y lo vacilaron duro en su red social.

El primero en comentar su foto con su nuevo look fue Hansell Riojas quien escribió: "Gohan Súper Saya". Luego llegaron numerosos comentarios con el nuevo apodo para el blanquiazul.

Alianza Lima ganó, gustó y goleó a San Martín y los memes no dejan de aparecer



"Estabas en fase Sayayin", "Súper Sayayín", "Estás muy terrible. Sigamos con el ritmo de Alianza Lima", "Tremendo golazo enano... crack", "Chato eres un crack, Hohberg on fire", "En modo súper Sayayin fase 2", fueron los comentarios de sus seguidores.

La foto de Alejandro Hohberg en Instagram ya tiene más de 7 mil me gustas y un gran número de comentarios.

¿Y a qué se debe el cabello rubio? El mismo Alejandro Hohberg explicó: "Había hecho una promesa el año pasado si es que salíamos campeones. Como me casé en diciembre no me lo pude pintar ahí así que lo hice ahora".

