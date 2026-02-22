Después de un 2025 en el que robó cámaras por su gran desempeño en la obtención del tricampeonato de Universitario de Deportes, muchos ya imaginaban a un Jairo Concha dejando el país para tener su primera oportunidad en el exterior. Sin embargo, fue grande la sorpresa cuando no se supo de alguna oferta concreta de algún equipo, por lo que se mantuvo con los ‘cremas’ un año más. Pese a ello, los ánimos del jugador no decayeron, por el contrario siguió mostrando buenos rendimientos en el inicio de esta temporada. Debido a eso, nuevamente sería sondeados por equipos de fuera del país.

‘Jairoco’, como lo conocen en el club, vuelve a colocarse en el radar del mercado internacional. El volante de los ‘cremas’ está siendo seguido por Al-Fateh, equipo de la Primera División de Arabia Saudita, que evalúa alternativas para reforzar su mediocampo de cara a la próxima temporada.

Según información cercana al entorno del jugador, el club árabe considera que el perfil de Concha encaja en su idea de juego por su capacidad para manejar tiempos, asociarse en corto y ofrecer equilibrio entre recuperación y salida limpia desde la primera línea. No se trata aún de una oferta formal, pero sí de un seguimiento sostenido que ya fue comunicado a su entorno.

Jairo Concha cerró un 2025 redondo y fue elegido como el Mejor mediocampista del año. (Foto: Universitario)

Al-Fateh no es ajeno al futbolista peruano. En temporadas recientes contó en su plantel con Christian Cueva y Alex Valera, antecedentes que facilitan el conocimiento del mercado local y reducen la curva de adaptación cultural y deportiva para un eventual fichaje.

En Universitario, Concha se ha consolidado como una pieza funcional dentro del esquema crema, con regularidad en el once y un rol táctico claro, lo que ha devuelto visibilidad internacional a un jugador que ya tuvo experiencias en el exterior. Desde el club no se ha emitido pronunciamiento oficial, aunque son conscientes de que el buen rendimiento individual suele activar este tipo de escenarios.

Por ahora, el interés de Al-Fateh se mantiene en fase de observación según pudo conocer Depor. El mercado recién empieza a moverse y el nombre de Jairo Concha vuelve a figurar, esta vez, en una liga que en los últimos años ha incrementado su presencia y ambición en el mapa futbolístico internacional.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de igualar por 2-2 a Sporting Cristal, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 27 de febrero a las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de Ate.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

