Después de los festejos por el bicampeonato en el año de su centenario, en Universidad de Deportes pasaron página rápidamente y ya piensan en el tricampeonato. Están con hambre de más. En ese sentido, el área deportiva, liderada por Manuel Barreto, viene trabajando en los primeros fichajes. Así pues, uno de los pedidos exclusivos de Fabián Bustos es Jairo Vélez, quien a pesar de haber descendido con la Universidad César Vallejo, fue uno de los más destacados de su equipo.

Según pudo conocer Depor, ya hay acuerdo con el volante ecuatoriano nacionalizado peruano, e incluso el propio Bustos se comunicó con él para hacerle saber sus requerimientos y todos los planes que tiene en mente para la próxima temporada. Sin embargo, por más que ya hay un trato de por medio, apareció una traba en los últimas horas y esta retardaría el cierre de la negociación.

Jairo Vélez disputó 37 partidos en la temporada 2024. (Foto: Diego Cabrera)

El acuerdo es por un préstamo por todo el 2025 con opción de compra, puesto que Jairo todavía tiene contrato con César Vallejo hasta diciembre del 2026. Sin embargo, ocurre que el conjunto trujillano le adeuda no solo a él, sino a todo el plantel, sus sueldos de octubre y noviembre. Asimismo, al futbolista de 29 años, que también fue capitán del equipo, le deben algunos premios por objetivos.

Este diario pudo conocer que, una vez este inconveniente sea resuelto, Universitario podrá finiquitar la cesión de Jairo Vélez para presentarlo oficialmente como uno de sus fichajes para el curso que se avecina. Además, así aparezca un club con el dinero suficiente para pagar la cláusula del mediocampista, en tienda crema esperan que los ‘Poetas’ cumplan con su palabra.

¿Dónde encajaría Jairo Vélez en la ‘U’?

Jairo Vélez es un volante polifuncional, que puede jugar de enganche, por fuera, de interior o hasta de segundo delantero. Incluso, en algunos partidos de esta temporada fue utilizado como falso ‘9′. Precisamente esto es lo que convenció a Fabián Bustos, ya que requiere de jugadores que puedan adaptarse a distintas zonas del campo y así serle funcionales a su 3-5-2, el esquema que me dio éxitos en el 2024 y se mantendrá para el año que viene.

De esta manera, Vélez podría jugar como interior en la medular crema, ya sea por izquierda o derecha. Esto lo llevaría a competir por un puesto con su tocayo Concha, Horacio Calcaterra y Martín Pérez Guedes. Todo dependerá de cómo responda a las exigencias de la pretemporada y de su adaptabilidad al sistema de Bustos. Tiene técnica, habilidad, desequilibrio y lectura de juego, por lo que no debería costarle ingresar en el engranaje crema.

Jairo Vélez llegó a César Vallejo en el 2020. (Foto: César Vallejo)

En busca del ‘9’

Es cierto, en Universitario hay tranquilidad porque tiene en sus filas a Alex Valera. Sin embargo, el tema del ataque para la próxima temporada está pendiente por dos motivos: porque afrontarán la Liga 1 y la Copa Libertadores en simultáneo –desde la fase de grupos, como vigente bicampeón del fútbol peruano–, y porque hay cartas que no necesariamente están del todo seguras para el proyecto deportivo 2025.

Por ejemplo, Edison Flores aún pertenece a Atlas de Guadalajara y su continuidad sigue en interrogantes; el caso de Raúl Ruidíaz también es complejo, ya que sus planes harían que siga en la Major League Soccer, pues le restan seis meses para obtener la ciudadanía estadounidense, algo que ansía por su futuro y el de su familia. En medio de ese panorama, Depor conoció que Manuel Barreto ya inició el plan para sumar otra carta en ataque.

Todavía no se defina la continuidad de Edison Flores. (Foto: Getty Images)

El director deportivo de la ‘U’ tiene en agenda viajar a Argentina, con el objetivo de analizar a detalle a los candidatos que están en carpeta. Ojo, en su momento sonó el nombre del delantero Francisco Fydriszewski, pero la operación no prosperó por un tema económico (con Fabián Bustos coincidieron en Ecuador). Cabe señalar que otro de los mercados que visitará Barreto será el uruguayo. Es decir, son días claves para definir aquella carta.

A propósito de todo esto, Fabián Bustos -en declaraciones al programa En Carne Propia- manifestó lo siguiente: “El tema es así, hoy tenemos cuatro extranjeros. No sabemos cuántos extranjeros podemos tener. Obviamente para la Libertadores podemos tener 11 extranjeros, pero no es el caso. Las cosas se hacen bien y serias. Tenemos que ver la renovación de Edison, que para nosotros es un jugador importante... entonces dónde vas a usar (a los jugadores), si supuestamente no sabemos si serán seis o cinco (cupos de extranjero)”.

“Estos chicos vienen de ser bicampeones; desde que lo agarró Jorge (Fossati), se compitió mejor. Se consiguió el título del 2023 y ahora el 2024. Estamos más preparados para la próxima la Libertadores. Hace mucho que Perú no compite bien en la Libertadores, ningún quipo peruano pasó fases importantes hace muchos años. Tenemos que ver el sorteo, y tenemos que preparar el equipo. Para nosotros es importante mantener la base”, agregó.

Por lo pronto, Universitario viene entrenando en Campo Mar desde la semana pasada. Y el último miércoles contó con la presencia del lateral César Inga, refuerzo de los cremas para el próximo año proveniente de ADT. Otro jugador que está a punto de poner su firma es Paolo Reyna, quien llegará de Melgar de Arequipa como agente libre. Por ahora, este es el panorama del conjunto estudiantil.

Manuel Barreto es el director deportivo de Universitario. (Foto: Universitario)





