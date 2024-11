Es cierto, en Universitario de Deportes hay tranquilidad porque tiene en sus filas a Alex Valera. Sin embargo, el tema del ataque para la próxima temporada está pendiente por dos motivos: porque se afrontará la Liga 1 Te Apuesto y la Copa Libertadores en simultáneo (en el certamen internacional están desde fase de grupos), y porque hay cartas que no necesariamente están del todo seguras para el proyecto deportivo 2025. Por ejemplo, Edison Flores aún pertenece a Atlas de México y su continuidad sigue en interrogantes; el caso de Raúl Ruidíaz también es complejo, ya que sus planes harían que siga en la MLS. En medio de ese panorama, Depor conoció que Manuel Barreto ya inició el plan para sumar otra carta en ataque.

El director deportivo de Universitario de Deportes tiene en agenda viajar a Argentina, con el objetivo de analizar a detalle a los candidatos que tienen en carpeta. Ojo, en su momento sonó el nombre del delantero de San Lorenzo Francisco Fydriszewski, pero la operación no prosperó por un tema económico (con Fabián Bustos coincidieron en Ecuador). Cabe señalar que otro de los mercados que visitará Manuel Barreto será el uruguayo. Es decir, son días claves para definir aquella carta.

A propósito de todo esto, Fabián Bustos -en declaraciones al programa ‘En carne propia’ del canal de Youtube de Horacio Zimmerman- manifestó lo siguiente: “El tema es así, hoy tenemos cuatro extranjeros. No sabemos cuántos extranjeros podemos tener. Obviamente para la Libertadores podemos tener 11 extranjeros, pero no es el caso. Las cosas se hacen bien y serias. Tenemos que ver la renovación de Edison, que para nosotros es un jugador importante... entonces dónde vas a usar (a los jugadores), si supuestamente no sabemos si serán seis o cinco (cupos de extranjero). No sabemos con quiénes podemos contar”.

“Estos chicos vienen de ser bicampeones; desde que lo agarró Jorge (Fossati), se compitió mejor. Se consiguió el título del 23 y ahora el 24. Estamos más preparados para la próxima la Libertadores. Hace mucho que Perú no compite bien en la Libertadores, ningún quipo peruano pasó fases importantes hace muchos años. Tenemos que ver el sorteo, y tenemos que preparar el equipo. Para nosotros es importante mantener la base”, expresó.

Por lo pronto, Universitario de Deportes viene entrenando en Campo Mar desde la semana pasada. Y el último miércoles contó con la presencia del lateral César Inga, refuerzo de los cremas para el próximo año. Otro jugador que está a punto de poner su firma es Paolo Reyna, quien llegará de Melgar de Arequipa. Por ahora, este es el panorama en el bicampeón del fútbol peruano.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





