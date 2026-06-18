Jean Deza volvió a estar en el centro de la conversación en el mercado de pases luego de manifestar su interés por vestir la camiseta de Sport Boys. Ante esta posibilidad, el entrenador rosado, Carlos Desio, se pronunció sobre la opción de incorporar al volante peruano para la segunda parte de la temporada.

El técnico argentino reconoció que siempre ha valorado las condiciones futbolísticas del popular ‘Ratón’, aunque remarcó que existen aspectos fuera de la cancha que han complicado su carrera profesional y que generan dudas respecto a una eventual contratación.

“Mira, yo a Jean lo quise tener en varios clubes. Creo que como jugador Jean es un excelente futbolista. El problema de Jean pasa por lo extra futbolístico y no por lo futbolístico. Yo necesito que los jugadores que estén conmigo estén comprometidos, no que sean jugadores que salgan en los medios por otra cosa que no sea por jugar bien en el club”, señaló en Sin TV.

Desio explicó que para conformar su plantel prioriza a futbolistas enfocados plenamente en los objetivos deportivos de la institución. En ese sentido, dejó entrever que el historial disciplinario de Deza representa un factor determinante al momento de evaluar su llegada al cuadro chalaco.

Asimismo, el estratega también analizó la actualidad deportiva del atacante y consideró que la falta de continuidad en competencias oficiales le resta posibilidades frente a otros jugadores que sí vienen acumulando minutos durante la temporada.

“Jean es un jugador que cuando yo lo analicé vi a alguien diferente; es un jugador que en su momento me había gustado. Hoy se quedó un poco más atrás porque no tiene ritmo de partido, no ha jugado mucho, entonces por ahí no sé lo que va a pasar”, detalló el entrenador.

El entrenador de Sport Boys recordó además que intentó sumarlo a otros proyectos deportivos en el pasado. Sin embargo, diversos inconvenientes personales terminaron impidiendo que las negociaciones llegaran a buen puerto.

“Él no esconde nada de su manera de ser ni de cómo es, pero por ahí hay que tratar de venderse mejor, creo yo. Talento tiene, es un jugador diferente, lo pedí en varios clubes pero no se dieron las cosas porque tuvo problemas. Yo creo que el problema más grande que tiene son los problemas que tiene”, sentenciò Desio.

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