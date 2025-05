Universitario de Deportes atraviesa por uno de sus momentos más dulces de la temporada, siendo líder en el Torneo Apertura y habiendo conseguido el boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, en las últimas horas volvió a tomar fuerza una información que ya había sido noticia la semana pesada, pero esta vez resonó con mayor contundencia: existe la posibilidad de que Jean Ferrari ya no continúe como administrador de la ‘U’.

Más allá de que su estilo pueda dividir opiniones, nadie puede negar que la gestión de Ferrari al mando de los cremas viene siendo más que exitosa: vigentes bicampeones del fútbol peruano, reciente éxito internacional y con una estabilidad económica que no se veía hace años, con el inicio del pago de su Plan de Viabilidad de por medio. Por eso, esta noticia seguramente ha significado un remezón inesperado alrededor de la institución de Ate.

Según la información que dio Diego Rebagliati en la última emisión de Al Ángulo, Jean Ferrari tendría las horas contadas en Universitario y su destino podría definirse en los próximos días, a poco para que termine el mes de junio. En ese sentido, el exjugador se anticipó ante cualquier reacción de la hinchada crema, que seguro considerará que está buscando desestabilizar al club.

“No estoy inventando esto, es información. El hincha de la ‘U’ evidentemente va a salir a decir que queremos desestabilizar, pero bueno. Tengo la información de que estamos en los últimos días de Jean Ferrari como administrador de la ‘U’, si no son las últimas horas”, manifestó.

Este comentario llega en simultáneo a unas recientes declaraciones de Jorge Fossati, quien en una entrevista con Las Voces del Fútbol, dejó entrever que se tomará unos días para repensar su permanencia. ¿Por qué? Todavía sigue latente lo sucedido hace unas semanas, cuando un grupo de barristas agredió a la familia de los jugadores en la tribuna occidente del Estadio Monumental.

“Pasaron cosas, hubo un partido en donde se dio una reacción de un grupito de hinchas contra familias de los jugadores, que van a determinado lugar del estadio. Eso nunca es justificable, nunca jamás, pero a veces te pueden decir ‘es entendible’”, relató.

“Que pase esto en Universitario siendo bicampeón, yendo primero en la Liga 1, yéndole bien en la Libertadores, dices: ‘aclárame porque acá hay algo que no me cierra. ¿Qué es esto? ¿Qué esta pasando’. Esas son las cosas que yo quiero ver, porque para mí no pueden pasar ese tipo de cosas”, aseveró.

Con esto de por medio, Rebagliati no pudo evitar anexar ambas informaciones y contextualizarlas alrededor del futuro de Universitario. “Cuando me llegó esa información y lo junto con esta declaración de Fossati, es imposible no pensar que las dos cosas puedan estar relacionadas”, explicando que la posible salida de Ferrari podría desencadenar la inminente partida de Fossati.

Asimismo, el comentarista de Movistar Deportes aseguró que de darse la desvinculación de Jean Ferrari de su cargo en la ‘U’, la opción de llegar a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es la primera que está en carpeta. “Lo de la Federación es un secreto a voces, yo lo dije la semana pasada y nadie me salió a desmentir. Nadie lo ha salido a negar”, acotó.

Como para complementar la información, Luis Carrillo Pinto se contactó con el mismo administrador crema, quien fue claro en afirmar que hasta ahora no ha decidido nada sobre su futuro. “Estoy evaluando propuestas y no es sólo una. Aún no he decidido nada”, fue su declaración para Sport Business. ¿Se dará su llegada a la Videna? ¿Asumirá el cargo de director general de Fútbol, cargo que anteriormente fue ocupado por Juan Carlos Oblitas? Pronto lo sabremos.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate por 1-1 con River Plate por la Copa Libertadores, Universitario tendrá un descanso por el parón de la fecha FIFA y volverá a tener actividad dentro de dos semanas, cuando visite a Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el domingo 15 de junio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal de Huanta.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

