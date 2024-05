Universitario de Deportes viajó a Tarma con la ilusión de dar un golpe de autoridad en la altura y así comenzar a dispararse en la parte de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2024. Sin embargo, ADT fue un rival muy complicado e hizo respetar su localía, imponiéndose por 2-0 con goles de Joao Rojas y Janio Pósito. Tras el pitazo final, Martín Pérez Guedes conversó con L1 MAX y analizó lo sucedido en territorio tarmeño.

En primera instancia, el mediocampista de 32 años se refirió a la polémica suscitada en el primer gol de ADT, donde aparentemente debió cobrarse un saque de esquina a favor de los cremas. “A simple vista, yo estaba detrás de Aldo (Corzo) y me pareció que había sido córner. No sé bien el reglamento, me imagino que los árbitros lo saben y eso queda para ellos”, sostuvo.

En cuanto al desarrollo del compromiso, Pérez Guedes valoró las dificultades propuestas por el juego de ADT, ya que es un equipo que se aprovechar muy bien las condiciones de su plaza. “Una sensación que nos vamos con las manos vacías. Podríamos haber sacado un buen resultado. Igual es un rival que te complica. No se nos dio el resultado. Fueron detalles que hicieron que no nos podamos llevar puntos”, agregó.

Martín Pérez Guedes es consciente de que todavía queda tela por cortar y, si bien esta derrota modifica sus planes de cara a lo que será la definición del Torneo Apertura, no pueden desenfocarse tan fácilmente. El campeonato no ha terminado y todavía tiene que jugar Sporting Cristal el domingo. “Hay que seguir peleando hasta el final. No hay que bajar los brazos, lo hemos hecho durante todo el año pasado”, agregó.

Veremos qué es lo que finalmente sucede, pues si los bajopontinos vencen a Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo, serán los nuevos líderes. A una semana para precisamente se dé el encuentro entre cremas y celestes, ninguno de los dos puede darse el lujo de dejar más puntos en el camino cuando ya estamos ingresando a la recta final del primer certamen de la temporada.

El plan de Universitario en Tarma no funcionó como en otras ocasiones, lo cual provocó que con el correr de los minutos ADT acumulara situaciones de peligro, lo cual terminó justificando su victoria. Para colmo de males, los airados reclamos de Fabián Bustos en la acción del primer gol tarmeño desencadenó su expulsión, pues Edwin Ordóñez consideró que se había excedido. Sin duda alguna, no fue una tarde tranquila para los de Ate.

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de perder por 2-0 ante ADT en Tarma, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Junior de Barranquilla por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Dicho compromiso está programado para el martes 7 de mayo desde las 9:00 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.

Después de perder frente a Botafogo en Río de Janeiro (3-1), la ‘U’ ya no tiene más margen de error en el certamen continental, puesto que le quedan dos encuentros en condición de local. Asimismo, el ‘Tiburón’ es un rival directo y por ahora está en la parte alta de la tabla de posiciones con cinco puntos. Una victoria merengue podría avivar el sueño de clasificar a los octavos de final, algo que no logran desde el 2010; en su defecto, sería un paso importante si finalmente el objetivo termina siendo acceder a los play-offs de la Copa Sudamericana 2024.





