Queda claro que, para él, Lionel Messi es el mejor del mundo y, probablemente, uno de los tres mejores jugadores de la historia. En su mensaje no solo festejó la nueva llegada de Leo a Lima, sino que también lo puso en la mesa de Diego Maradona y Pelé. No obstante, más allá de lo que significa el impacto del arribo del futbolista de Inter Miami, Jean Ferrari también celebró el caso particular de Luis Suárez, uno de los mejores atacantes del mundo en los últimos años.

“Viene el mejor del mundo y no solo el mejor, a mí me encanta Luis Suárez. Ojalá pueda conversar con él y ficharlo el próximo año. Vamos a divertirnos, así empieza nuestro año”, indicó el administrador de Universitario en conferencia de prensa.

Asimismo, Jean Ferrari, junto con los representantes de Sound Music Entertainment y Long Play Entertainment, empresas organizadoras del Universitario vs. Inter Miami, ofrecieron detalles del evento, que se llevará a cabo el próximo 29 de enero en el Estadio Monumental.

¿Cuándo inicia la venta de entradas para el Universitario vs Inter?

La venta de entradas arrancará desde las 10:00 horas del viernes 17 de enero. Los primeros dos días serán exclusivos para los Socios Cremas, Socios Adherentes e hinchas que compraron sus boletos para asistir a la Noche Crema 2025. Mientras que la venta general está programada para el domingo 19 del presente mes.

Los beneficios que da el ‘hospitaly’ para el Universitario vs Inter

A diferencia de todos los partidos de Universitario en la Liga 1 y Copa Libertadores, se implementó un nuevo sector para los fanáticos bajo el nombre Hospitaly. En esa línea, los hinchas se preguntan qué beneficios tendrán al pagar el alto valor de 3855 soles.

De acuerdo a las palabras de Pol Liza, CEO de Long Play Entertainment, podrán participar de un ‘Meet and Greet’ con una cena incluida en el Swissotel de Lima, donde las personas tendrán la posibilidad de compartir con los jugadores de Inter Miami, entre ellos Lionel Messi.

Además, habrá un traslado en bus hacia el estadio Monumental y el hotel, y estarán ubicados en los palcos de sillas rojas. Por último, contarán con el acceso a un catering en el coloso deportivo de Ate.