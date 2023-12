Este lunes 11 de diciembre, Universitario de Deportes inauguró el complejo polideportivo en el estadio Lolo Fernández de Breña, con el objetivo de que sus equipos profesionales de futsal y vóley realicen sus respectivos trabajos de cara a los campeonatos que disputarán. Como era de esperarse, Jean Ferrari, administrador provisional de la institución merengue, se hizo presente en la ceremonia donde habló sobre este último proyecto. Eso sí, el directivo crema no se fue sin antes mandar un mensaje a su clásico rival.

“Es un momento importante para nosotros porque estamos inaugurando nuestro tan querido y necesitado Coliseo. Es parte del crecimiento institucional del cual tanto hemos hablado y del cual nos sentimos orgullosos porque Universitario no es solo un equipo de fútbol, sino también una institución deportiva que alberga al fútbol masculino profesional, fútbol femenino, voley profesional, nuestras divisiones menores, futsal, nuestras escuelas, en fin. Abarcamos diferentes disciplinas y lugares que hacen que la institución sea tan grande como es”, fueron las primeras palabras del dirigente crema.

“Este coliseo ha sido construido gracias a la iniciativa que tuvimos desde un inicio, pero principalmente gracias al apoyo de nuestros socios estratégicos. En este caso, Apuesta Total ha sido un socio que apostó por nuestra gestión y que hizo posible que la infraestructura que estamos desarrollando en el crecimiento institucional se haga realidad. Gracias a ese apoyo nosotros seguimos creciendo”, añadió.

No obstante, Jean Ferrari finalizó con unas sorpresivas declaraciones, las cuales tiene mucho que ver con lo que acontenció el día de la final nacional del fútbol masculino, cuando la celebración merengue se vio opacada por un apagón en el estadio Alejandro Villanueva. “Tenemos un equipo profesional en la Liga de Voley y lo mínimo que podíamos tener es un campo propio, no alquilado como otros, con luz, a nosotros no se nos va la luz”, señaló el directivo.

Sobre el futuro de Jorge Fossati

Culminada la inauguración del Coliseo Polideportivo de Universitario, Jean Ferrari atendió a los medios y se refirió a la continuidad de Jorge Fossati. Eso sí, el directivo crema aseguró que aún no hay nada definido y que el estratega aún tiene contrato con el conjunto estudiantil. “El profesor Fossati tiene contrato con nosotros. Estaría mal de nuestra parte hablar sobre la continuidad de una persona que tiene contrato. Nosotros nos basamos en la legalidad en lo que tenemos”, aseveró.

Del mismo modo, el administrador del cuadro merengue señaló que desde la directiva esperan que el DT charrúa inicie con la pretemporada. “Él (Fossati) es trabajador del club, contamos con él y lo esperamos el lunes 18 de diciembre (inicio de pretemporada)”, señaló.

Las movidas en Universitario

De momento, mientras se espera la decisión final de Jorge Fossati ( ver lo último sobre el futuro del técnico urguayo ), el área deportiva continúa trabajando en la conformación del plantel para la próxima temporada. Hasta el momento, en Universitario de Deportes se han enfocado en renovar a los jugadores que serán parte de la columna vertebral del equipo para el próximo año.

De esta manera, Rodrigo Ureña, Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Jorge Murrugarra, Andy Polo, José Rivera, Marco Saravia y Diego Romero fueron los futbolistas que extendieron su vínculo contractual. Por otro lado, en cuanto a altas en la plantilla está Christopher Olivares, fichaje proveniente de Cusco FC, y Tiago Cantoro, quien estuvo prestado en el cuadro imperial durante el 2023.

En lo concerniente a las bajas, José Carvallo, Emanuel Herrera y Alexander Succar (préstamo) cambiarán de equipo para el 2024. Del mismo modo, el caso de Luis Urruti sigue en incógnita hasta que se defina lo de Fossati, pues el uruguayo espera contar con él para el centenario. De ahí en más, tal como lo señaló Manuel Barreto, director deportivo del club, esperan completar entre cinco y seis contrataciones en este mercado de pases.

“Estamos tratando de regirnos por los rumores que indican que van a ser seis extranjeros. A diferencia del año pasado, ya no tenemos que traer ni 15 ni 16 jugadores, sino tenemos que tener ciertos puestos que reforzar para ayudarnos a ser mejores. Va a ser importante cuidar el camarín. Creo que no van a ser muchos, la verdad. Pienso que cinco o seis, por ahí irá máximo el número”, sostuvo en diálogo con Colectivo USA a finales de noviembre.





