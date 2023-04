El pasado lunes, Universitario de Deportes consiguió una importante victoria (2-0) sobre Sporting Cristal, en el marco de la jornada 13 del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1. Si bien la escuadra ‘merengue’ fue superior en el Estadio Monumental, hubo algunos imprevistos de cara al inicio del cotejo. Y es que el plantel ‘rimense’ no pudo llegar a tiempo al recinto de Ate, motivo por el que el encuentro tuvo que cambiar de horario. Jean Ferrari, administrador de la escuadra crema, fue el encargado de brindar detalles y confirmó que en ningún momento se solicitó el walk over.

“Nosotros fuimos respetuosos. Si nos hubiéramos regido a la norma, solo eran 15 minutos de adición. Sin embargo, el partido no empezó a las 8:45, sino 8:52. Nosotros no solicitamos walk over”, mencionó el máximo representante del club crema en una entrevista con Radio Ovación.

Como se recuerda, Sporting Cristal no pudo llegar a tiempo al Estadio Monumental de Ate. En un principio, el cotejo estuvo programado para iniciar a las 8:30 de la noche, pero tuvo que aplazarse hasta las 8:52 p.m. Ojo, esto se decidió tras la reunión que se dio entre ambos planteles y el delegado del partido.

Por otro lado, Jean Ferrari llenó de elogios a Jorge Fossati, actual entrenador de Universitario de Deportes que suma 10 partidos sin conocer la derrota. “La experiencia no se compra. Tener a un entrenador de esa categoría en el fútbol peruano es un lujo. No solo apuntamos a traer un entrenador, sino también un estratega”, apuntó.

El presente de Universitario

Desde la llegada de Jorge Fossati a Universitario de Deportes en marzo, se ha visto un cambio contundente en el plantel y en sus resultados. El DT logró devolverle la alegría al equipo, llevándolos a la victoria frente a Cienciano y así conseguir el pase a la ronda de grupos de la Copa Sudamericana. Desde entonces, la ‘U’ no ha parado de sumar puntos, ya que, hasta la fecha, se mantienen invictos en 10 cotejos (ocho victorias y dos empates).

Su próximo rival será Sport Boys, con el que se enfrentará este sábado 29 de abril desde las 3:00 p.m. en el estadio Monumental. Tras ello, el plantel ‘merengue’ deberá prepararse, para su próximo compromiso internacional frente a Independiente de Santa Fe, partido previsto para el jueves 4 de mayo desde las 9:00 p.m. en Ate.





