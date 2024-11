Los rumores eran ciertos: Jean Pierre Archimbaud no continuará en Melgar de Arequipa. Este viernes, el volante utilizó sus redes sociales para despedirse del cuadro rojinegro con un emotivo mensaje. El futbolista de 30 años se despidió de todos los integrantes de la institución que lo albergó durante 3 años. En este proceso, tuvo la oportunidad de disputar partidos de Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana llegando hasta la instancia de semifinales en el 2022. Tras su partida, en los próximos días sería anunciado como nuevo refuerzo de Alianza Lima para el 2025.

“Querida Rojinegra: Hoy me toca despedirme de tus lindos colores, de tu hermoso regazo donde me albergó tres años maravillosos dándome gracias a Dios y a La Virgencita la posibilidad de ser papá nuevamente, y de rodearme de gente buena. MUCHAS GRACIAS FBC Melgar, a la directiva por darme la oportunidad de poder defenderte en 111 oportunidades. De principio a fin fui un profesional y me entregue al máximo por la Institución”, inició su mensaje en redes sociales.

Archimbaud también dejó un mensaje para los integrantes del club desde fisioterapeutas, utileros o nutricionistas. Siguiendo con la despedida, agradeció a la hinchada: “Que me recibió con aprecio, que poco a poco fui ganándome su cariño y respeto. Me hicieron saber y sentir la grandeza del Club. Valoro mucho que donde jugamos siempre hayan estado. Por siempre, mis respetos”.

Por último, se dirigió a sus compañeros: “Desde que llegué supe que era un grupo ganador y de gran corazón, junto a sus familias me hicieron sentir como en casa teniendo líderes positivos de los cuales aprendí un montón. Me recibieron muy bien, pero sobre todo a mi familia y eso jamás se olvida”.

Luego de tres años y con buenos rendimientos, Archimbaud dejará la ciudad de Arequipa. En el 2024, fue considerado como uno de los mejores volantes de la Liga 1. Además, fue convocado a la Selección Peruana por Jorge Fossati, teniendo la oportunidad de debutar en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Ricardo Bettocchi explicó su partida

Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar, habló sobre el fin del vínculo de Jean Pierre Archimbaud con Melgar. Además, aclaró que existe una buena relación entre ambas partes y mantuvieron una conversación luego de la última fecha FIFA, previo a su partida de la institución.

“Jean Pierre Archimbaud acaba su contrato el 30 de noviembre. Debe ser algo parecido a lo de Mariano Soso. Él estuvo con nosotros tres años, todo el mundo lo quiere, nosotros también. Tenemos una muy buena relación y él ha sido frontal y directo con todas las cosas que han ido pasando con nosotros. Ahí que te queda, entender las cosas que le pasan”, señaló en ‘Mano a mano’.





Jean Pierre Archimbaud con destino a Alianza Lima

De acuerdo a información de Depor (desde el 3 de noviembre), Alianza Lima será el nuevo destino de Jean Pierre Archimbaud. Si bien el volante se formó en la institución blanquiazul, nunca llegó a debutar en el primer equipo. Sin embargo, su buen 2024 influyó para su llegada.

Se trata de un futbolista polifuncional que puede jugar en todo el mediocampo del equipo. Se caracteriza por su buena técnica, por su sacrificio y esfuerzo en la cancha. En Melgar, tuvo goles de cabeza y también con remates desde el área. Si existe opciones de ataque por las bandas, Archimbaud suele llegar al área y espera un pase o que le quede el balón para anotar.





