Jeickson Reyes, ex futbolista peruano que militó en clubes grandes tales como Alianza Lima, Sporting Cristal, y que además tuvo la dicha de ser campeón nacional en uno de los cuadros más importantes de provincia como es el Deportivo Binacional, hace un par de años colgó los botines y de manera silenciosa cruzó la frontera de la patria para empezar una nueva vida junto a su familia en Florida, Estados Unidos. En el país de las grandes oportunidades abrió una academia de fútbol en donde enseña los fundamentos básicos del deporte a los menores de edad y ahora quiere tener una escuela de padres con el objetivo de que ellos se conviertan en el mayor apoyo de sus hijos.

Jeickson, después de 19 años en el fútbol profesional, ¿cómo resumirías tu trayectoria en el Perú?

Fueron años muy bonitos y de mucho aprendizaje. El fútbol me dio la oportunidad de recorrer muchas ciudades y países, de conocer personas maravillosas y de vivir experiencias que nunca olvidaré. Disfruté mucho de mi carrera y me siento agradecido por todo lo que me regaló el deporte. Al mismo tiempo, también fueron años de esfuerzo y sacrificios, y aunque el fútbol me dio muchas alegrías, también me mostró una cara muy dura: la discriminación racial.

Jeickson, ¿puedes contarnos algunos episodios concretos de discriminación que viviste en tu carrera?

Uno de los más fuertes fue en el 2020, cuando perdimos 8-0 contra River Plate en Argentina. Al regresar a Puno, no solo nos criticaron por el resultado, sino que a mí me atacaron directamente por el color de mi piel. No eran simples críticas deportivas, eran insultos como: “negro”, “gorila”, “cagón”, “negro de mierda”. En el Perú se ha normalizado insultar de forma racial a un futbolista moreno, como si fuera algo coloquial y permitido, y esperan que uno se quede callado, sin responder. Eso fue devastador.

El otro momento muy doloroso fue en el 2022, cuando hice un autogol en Arequipa contra Melgar. Desde ese instante recibí insultos en redes sociales y en las calles, siempre enfocados en mi raza: “negro malo”, “negro, ¿por qué estás en este equipo?”. No criticaban mi error como futbolista, sino mi color de piel, y eso fue lo más difícil de soportar.

¿Cómo impactaron esas experiencias en tu vida personal y en tu familia?

Me marcaron profundamente. Mi esposa e hijos sufrieron conmigo. Recuerdo que mis niños llegaban llorando del colegio porque sus compañeros les decían cosas como: “tu papá es un mono, tu papá es un gorila”. Eso fue muy doloroso, porque ya no era solo en la cancha, sino también en nuestra vida privada. El racismo se trasladó a mi hogar, y fue ahí cuando entendí que tenía que buscar un cambio para proteger a mi familia.

¿Y por qué recién lo cuentas ahora? ¿Por qué te quedaste tanto tiempo en silencio sobre todo esto?

Primero, por temor. Temor a las represalias y a que algo le pudiera pasar a mi familia. Y segundo, porque en el Perú existe demasiada impunidad. Vemos casos de violaciones, matanzas, secuestros, y el gobierno no hace nada por detenerlos. Imagínese, si no actúan ante tragedias tan graves, menos lo harían por un caso como el mío, que para ellos podría parecer menor. Esa es la gran tristeza: que en el Perú ocurren muchas injusticias y el Estado no actúa. Esa falta de protección fue lo que me hizo guardar silencio por tanto tiempo.

En esos momentos difíciles, ¿recibiste algún tipo de protección de parte de las autoridades o del club?

No. Nunca hubo sanciones reales contra las barras ni contra quienes discriminaban. Tampoco sentí respaldo suficiente de los clubes. En el Perú hay mucha impunidad: pasan cosas graves y el Estado no actúa. Esa falta de justicia me dejó en una situación de completa vulnerabilidad.

¿Llegaste a sentir temor por tu seguridad o la de tu familia?

Sí. Muchas veces, después de partidos complicados, recibí amenazas directas. Mi familia también vivió miedo, porque incluso en la calle podían insultarnos o señalarnos. Vivir con ese temor constante es algo que me marcó. Yo sentía que estábamos expuestos y que no había forma de protegernos en nuestro propio país.

Jeickson, estamos en el 2025 y todavía en muchos estadios del Perú se escuchan insultos raciales contra jugadores, principalmente de barras bravas que no representan a los verdaderos hinchas. Además, la inseguridad en las calles sigue siendo un problema enorme que afecta a las familias de los futbolistas y de los ciudadanos en general. ¿Qué piensas de que, a pesar de los años, la situación de racismo e inseguridad no haya cambiado en el país?

Lamentablemente es cierto, las cosas siguen igual. El racismo en las tribunas continúa como si fuera algo permitido, y la inseguridad en las calles es cada vez más fuerte. Eso afecta no solo al futbolista, sino también a su familia y a la gente común que vive con miedo. Es triste ver que después de tantos años no hay avances reales, y por eso muchos decidimos salir del país buscando un lugar donde podamos vivir y trabajar con dignidad y tranquilidad.

¿Qué te llevó finalmente a dejar el Perú y comenzar una nueva vida en Florida?

La falta de protección y la inseguridad. Sentí que en el Perú estaba desamparado, que el racismo y la violencia no iban a detenerse. Pensé en el futuro de mis hijos y decidí salir para darles un lugar más seguro donde crecer. Fue una decisión dura, pero necesaria para proteger a mi familia.

¿Cómo lograste transformar ese dolor en un nuevo proyecto de vida?

Con la ayuda de Dios y de mi familia. Decidí no quedarme en el resentimiento. Cuando llegué a la Florida me propuse que mi historia no fuera solo de sufrimiento, sino también de inspiración. Así nació la academia Rey Jey Soccer, un espacio donde los niños pueden formarse en el deporte, libres de discriminación y con valores.

¿Qué diferencia a Rey Jey Soccer de otras academias?

Aquí no solo enseñamos fútbol, enseñamos valores. Queremos que los niños aprendan disciplina, respeto, trabajo en equipo, y que se sientan parte de una gran familia. En nuestra academia no importa tu raza, tu color o tu condición física: cada niño es valorado por su esfuerzo y su corazón.

Tu nuevo proyecto es la Escuela de Padres. ¿Qué busca este programa?

Busca que los padres se conviertan en el mayor apoyo de sus hijos. Los niños en el deporte reciben críticas no solo por su rendimiento, sino también por su aspecto físico, su raza o su complexión. La Escuela de Padres les da herramientas a las familias para que acompañen emocionalmente a sus hijos, para que no los presionen, sino que los respalden. Queremos que cada papá y mamá entienda que su rol es fundamental en el crecimiento de los chicos.

¿Qué mensaje quieres dar a las familias que confían en ustedes?

Que estamos profundamente agradecidos. Muchos padres confiaron en nosotros desde el inicio, aun sin conocernos, y nos entregaron a sus hijos para que los entrenemos y formemos. Eso es una gran responsabilidad y un honor. Nuestro compromiso es dar lo mejor de nosotros, porque cada niño que llega a Rey Jey Soccer lo tratamos como parte de nuestra familia.

