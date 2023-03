“Estar aquí es mucha responsabilidad, pero la confianza que me está dando el ‘profe’ me hace sentir mejor y me siento más preparado”, dijo Jesús Pretell hace dos meses cuando estaba terminando la pretemporada con Sporting Cristal. Y es que lo que manifestó el mediocampista de 23 años en aquel entonces se ha reafirmado con el correr de las semanas, hasta el punto de convertirse en uno de los jugadores inamovibles en el esquema de Tiago Nunes.

Que el director técnico brasileño haya depositado toda su confianza en él, confirma muchas de las cosas que se decían desde Brasil antes de su llegada al fútbol peruano: más que un entrenador de campo, es alguien que busca estar cerca de sus dirigidos para potenciarlos desde el aspecto emocional y psicológico. Si bien Nunes no es un psicólogo, a veces los futbolistas necesitan sentirse queridos y arropados para mostrar su mejor versión. Que Pretell se mantenga en el equipo titular explica mucho de eso.

El comienzo no fue sencillo, pues Jesús llegaba a este 2023 habiendo sido una pieza secundaria para Roberto Mosquera durante la temporada pasada: de los 44 partidos que dirigió el exentrenador rimense, el volante disputó 24 duelos y solo fue titular en 3 –sumando 433 minutos en todo el año–. La diferencia con Nunes se nota al instante: en 7 encuentros oficiales disputados en tan solo dos meses, ya ha sido titular en 5; y cuando no jugó fue básicamente porque lo estaban guardando para la Copa Libertadores.

Clave en el 4-3-3

¿Pero qué vieron en él y por qué, a diferencia de lo que pasaba con ‘Mous’, se ha convertido en una pieza fundamental en esta versión de Sporting Cristal? Podemos partir de la idea de juego que propone Tiago Nunes, la cual –teniendo algunos matices por las características de los planteles que ha tenido a lo largo de su carrera– se potencia de las cualidades de sus mediocampistas en un 4-3-3.

Al brasileño le gusta que su equipo sea sólido en la contención y agresivo en la recuperación, pero que además sepa llegar con muchos hombres a campo rival. Por eso ha visto en Jesús Pretell un futbolista a su medida, que pueda sostener al resto en el centro del campo y se multiplique cuando sus compañeros necesiten apoyo. A partir de ahí, los que lo acompañan pueden encargarse de la gestación de las jugadas o tener mayor libertad para desprenderse de su posición, tales como Jesús Castillo, Yoshimar Yotún, Adrián Ascues o Jostin Alarcón.

Jesús Pretell ha sido titular en los tres partidos que ha jugado Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2023. (Foto: Sporting Cristal)

Cercanía y confianza

Para entender la mentalidad de Tiago Nunes, Depor conversó con Tiago Marchezini, periodista brasileño especializado en Athletico Paranaense y productor del programa Três Pontos, quien siguió muy de cerca los tiempos del estratega de 43 años en la escuadra del estado de Paraná. Respecto a la cercanía que tiene con sus dirigidos, el colega nos explicó que es algo que ha tenido desde siempre, ya que en sus primeros años como entrenador trabajó con categorías juveniles. Eso lo llevó a entender que si la distancia entre el DT y su jugador es cada vez más estrecha, puede sacar lo mejor de sus individualidades en favor del equipo.

“Nunes es un técnico que trabaja mucho el tema emocional de los jugadores. No es solo un técnico de campo. Y esa confianza que le da a sus jugadores es la clave para potenciar sus características”, nos cuenta Marchezini. Jesús Pretell lo comprendió desde el primer día y ese respaldo que tiene desde el comando técnico nos permite ver esas cualidades que seguramente en algún momento vio Ricardo Gareca en él, y que le permitió ser parte del plantel que llegó a ser subcampeón de la Copa América 2019.

Jesús Pretell fue uno de los mejores de Sporting Cristal en la ida ante Huracán. (Foto: CONMEBOL)

El piurano no la tuvo fácil, pues su titularidad generó muchos cuestionamientos desde la hinchada de Sporting Cristal. Nadie entendía cómo un jugador que nunca destacó ni fue fundamental para ningún entrenador que pasó por el Rímac, estaba tomando un protagonismo impensado. Incluso, dichas críticas se acrecentaron cuando fue expulsado ante Deportes Tolima en la presentación del equipo en la ‘Tarde Celeste 2023’.

Aquí volvió a aparecer Tiago Nunes, quien no claudicó en su decisión y lo mantuvo en el debut tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Si bien Pretell no es un jugador que destaque por su dominio del balón ni por su técnica, tiene un entendimiento del juego que le permite estar ubicado en zonas de peligro y así detectar por dónde puede llegar a hacer daño el rival. Ante Nacional de Asunción y Huracán tuvo contextos para lucirse y fue uno de los que más esfuerzo desplegó en la recuperación.

“Yo veo un equipo de fútbol no solo por la parte técnica. El gran reto de un entrenador es que un jugador tenga características complementarias. Pretell es un jugador que técnicamente le falta algunas cosas, tiene potencial de evolucionar, pero defensivamente crea una estabilidad para que otros jugadores tengan más libertades para salir”, dijo Nunes hace un mes cuando fue consultado por la titularidad del nacido en Sechura.

Con Pretell a la guerra

Posiblemente veamos partidos en los que Jesús Pretell no luzca o donde el trámite pida a un jugador de otras características –a veces Nunes ubica a Martín Távara en su posición, sobre todo cuando nota que su equipo necesita más ideas para gestar que piernas para recuperar–, sin embargo, hay algo que siempre será irremplazable en su juego: el esfuerzo. Bien dicen que muchas veces es el esfuerzo quien vence al talento, lo cual explica el porqué de su relevancia en este comienzo de temporada.

El técnico brasileño lo contextualizó mejor utilizando un ejemplo bélico: “Si yo tuviera que ir a la guerra, yo elegiría a Pretell para estar a mi lado. Una misión dada, es una misión que cumple. Tiene un corazón gigante, juega para el equipo y aporta esa capacidad de competencia que trae tranquilidad para otros jugadores”. Ante Huracán y durante el resto de esta campaña, Sporting Cristal tendrá una guerra en cada partido, no contra el rival en sí, sino contra esa exigencia de equipo grande que lo obliga a jugar, pelear y competir de igual a igual en todas las canchas. Bueno, pues, Tiago Nunes ya tiene a su soldado favorito para ir hasta el final.





