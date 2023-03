El nombre de Wilmer Aguirre siempre generará aplausos en Alianza Lima: alcanzó seis títulos nacionales con los blanquiazules y cuando la institución necesitó de su experiencia, en el 2021, regresó con todo. El ‘Zorrito’ formó parte del último bicampeonato. Sin embargo, para esta temporada ya no formó parte del proyecto victoriano y puso su firma por el Deportivo Garcilaso, actual líder de la Liga 1. Y si bien se encuentra agradecido con la chance de jugar en Cusco (evaluó retirarse), el delantero de 39 años aún tiene una ‘espinita’ en el corazón.

Así lo dio a conocer el propio jugador, quien al ser consultado por su salida de La Victoria no dudó en admitir que quiso quedarse en el club hasta el final. “La idea era retirarme en Alianza, ese era mi sueño. Lastimosamente, no hubo esa intención de ellos de poder contar conmigo. Es parte del fútbol. La verdad es que se habló mucho”, dijo a Movistar Deportes.

A ello, agregó que “si bien es cierto que me voy muy dolido con la forma en que se me trató en Alianza, pero esto es fútbol y estoy con muchas más ganas de continuar”. El ‘Zorro’ sumó 18 partidos y seis goles a su regreso al combinado íntimo, mientras que para el 2022 tuvo 30 duelos (cinco de ellos por Copa Libertadores) y cuatro goles.

Respecto a su llamado a Deportivo Garcilaso, sostuvo que no lo contempló en su momento, pero agradeció la chance de continuar. “Llegar al Cusco no estaba en los planes. Es una nueva oportunidad y un nuevo reto. Si bien es cierto, por la edad estaba en duda si retirarme o continuar, creo que mis ganas me permitieron seguir”, comentó.

Asimismo, narró que se encuentra en un buen momento, lo que ha permitido que se adapte rápidamente a la altura, aunque seguirá trabajando para estar en óptimas condiciones. “Me siento bien y preparado, así que venir a Cusco será algo bonito y quiero dejar una historia acá”, explicó.

Finalmente, dio a conocer cómo quiere vivir su etapa final en el fútbol. “Quiero retirarme bien, jugar la mayor cantidad de partidos, llevar a este equipo a una copa internacional o ¿por qué no? buscar el título. Uno viene con muchas ganas. Si me toca estar dentro del campo, bienvenido sea y, si no, apoyar y aportar para que el equipo siempre vaya para adelante”, finalizó el ‘Zorrito’.





