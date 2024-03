Cuando se suponía que tendríamos que estar hablando sobre los amistosos de la Selección Peruana en la fecha FIFA de marzo, nuestro balompié se ha visto envuelto en diversas polémicas a raíz de presuntos amaños de partidos y jugadores involucrados en apuestas ilícitas –todo comenzó con la denuncia pública de Los Chankas, la cual desencadenó diversas respuestas, tanto de los jugadores como de la SAFAP–. En ese sentido, Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), tomó la palabra y dio su punto de vista respecto a una problemática que pone en tela de juicio la probidad de principales autores que rigen en nuestro fútbol.

En una entrevista con el programa Negrini Lo Sabe, Baldovino sostuvo que los cuestionamientos arbitrales y posibles amaños de partidos no es un tema de ahora, sino algo que viene sucediendo desde hace más de cuarenta años. Sin embargo, la única diferencia es que actualmente hay una mayor exposición gracias a los medios de comunicación y más sencillo dejarlos en evidencia.

“En el tema del arbitraje, siempre ha habido, siempre se ha comentado. Siempre se decía que habían árbitros que tenían equipos de fútbol, no porque eran hinchas sino porque eran contratados por los equipos. Eso viene de hace cuarenta años y no solamente en el Perú, estos temas no son de ahora”, manifestó a través de la señal de Ovación.

Precisamente ayer, en diálogo con ATV, el exárbitro Fernando Chappell precisó que existen documentos, audios y videos que evidenciarían los casos de amaños en el fútbol peruano. Asimismo, agregó que hubo imprecisiones en las declaraciones de la presidenta de la CONAR, Carmen Retuerto, ya que no es posible que se demoren dos años en evaluar un solo caso de corrupción.

A raíz estas afirmaciones, Baldovino sostuvo lo siguiente: “Que el señor Chappell esté mostrando pruebas es importante para poder cambiar pero las pruebas tienen que ser contundentes y no solamente caer en especulación. Sería bueno que se presenten todas las pruebas y una vez que las veamos, tomar la decisión de separar a la gente que no debería estar en el fútbol”.

Jhonny Baldovino mostró su preocupación de que en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no se haya implementado una Oficina de Integridad para que más investigaciones se agilicen. “No se ha implementado una oficina de integridad para que tenga el respaldo de poder realizar investigaciones y analizar los casos que le llegan y poder resolverlos rápidamente. Es un tema bien complicado, no es tan fácil porque se generan rumores pero no se generan pruebas”, acotó.





Sobre las casa de apuestas y posibles medidas

Jhonny Baldovino también se animó a reflexionar sobre el rol que están jugando las casas de apuestas en estos posibles amaños de partidos, ya que no solo se trata de resultados digitados por dinero, sino también de acciones puntuales que comenten los futbolistas. Saques de esquina, laterales, faltas y otras situaciones que generan ganancias, y de por sí son el blanco perfecto para que algunos jugadores se vean tentados.

“Las casas de apuestas tienen que evaluar qué están ofreciendo como producto. Cuando ofreces tiros de esquina, laterales, penales, tarjeta amarilla, tarjeta roja, eso es caldo de cultivo para la gente que está metiéndose a mandar partidos, porque de repente no amaño el resultado pero me pidieron que haga 5 tiros de esquina en un primer tiempo y de la nada la tiro ahí y esa acción genera una ganancia de apuestas para alguien”, opinó.

Asimismo, agregó: “No es solo en el Perú, todos tienen el mismo problema, FIFA ha implementado el tema de botón rojo para hacer una denuncia anónima porque acá cuando vas a denunciar a la Gerencia de Integridad terminas siendo sancionado, por eso los jugadores se quedan callados. El sistema que ha utilizado la Gerencia de Integridad es malísimo y se debería generar un cambio, un cambio que venga de los futbolistas, de los clubes, de los árbitros, de los entrenadores y de los mismos dirigentes”.





