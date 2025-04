Deportivo Binacional vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, por un proceso abierto en la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a raíz de una deuda correspondiente a pagos de años anteriores que no habrían cumplido en su debido momento. Y así lo confirmó también el abogado de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP), Jhonny Baldovino, quien confirmó las sanciones que podrían tener los de Juliaca.

Los problemas en el fútbol peruano no paran debido a los malos manejos de algunos clubes que no pueden sostener económicamente a su plantel, por ello la SAFAP se ha convertido en el gran responsable de defender los derechos de los futbolistas y esta vez no será la excepción. Jhonny Baldovido salió a comentar lo que podría suceder con el ‘Bi’.

“Aún no hay nada definido con el caso de Binacional. La próxima semana se resolverá en la Comisión, ya que el club tiene un proceso abierto por una deuda correspondiente a la segunda mitad del 2024. Binacional argumenta que no la pagó porque estaba protegida por la acción judicial que le permitió participar este año”, detalló Baldovino a Radio Ovación.

No obstante, tras un análisis realizado por la Comisión, se determinó que la deuda no estaba amparada por dicha acción judicial. “Se concluyó que esta deuda no estaba cubierta por la medida legal. Por ello, se inició un procedimiento y se le pidió al club que acreditara que esa medida amparaba dicha deuda. Al parecer, no lo han hecho”, añadió el abogado.

ADT y Binacional igualaron 1-1 en duelo por la fecha 8 del Torneo Apertura. (Foto: L1 MAX)

Frente a esta situación, la Comisión de Licencias podría aplicar una sanción en los próximos días. “Al no cumplir con los requerimientos, el caso pasa nuevamente a la Comisión, que podría sancionar a Binacional con una suspensión. Esta podría ser de una fecha o por días naturales, como ocurrió con Deportivo Municipal el año pasado”, continúo explicando.

Sin embargo, aclaró que la participación del equipo en la Liga 1 no se verá interrumpida de inmediato. “De todas formas, el club seguirá participando hasta que el proceso llegue a su última instancia, lo que tomará aproximadamente un mes”, precisó.

De concretarse una sanción, esta sería la primera de este tipo que reciba Binacional. “La Comisión determinará si la suspensión será por fechas o por días. En el caso de Municipal, primero se aplicó una suspensión por días, luego por fechas, y finalmente se le revocó la licencia. Lo de Binacional será un caso nuevo para la Comisión en cuanto a sanciones”, concluyó el representante de SAFAP.

Mientras tanto, el ‘Poderoso del Sur’ continúa su participación en la Liga 1 Te Apuesto 2025 con la incertidumbre de lo que dictaminarán las autoridades en las próximas semanas. ¿Podrá resolver esta situación sin consecuencias deportivas? Todo se definirá en breve.

El comunicado de la SAFAP denunciando deudas de Binacional. (Imagen: SAFAP)

¿Cuándo volverá a jugar Binacional?

Luego de igualar 1-1 ante ADT, Binacional volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Universitario de Deportes, en duelo correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el viernes 18 de abril desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

