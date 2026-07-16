En la antesala del duelo entre Sport Huancayo y Alianza Lima, por la primera fecha del Torneo Clausura, Jimmy Valoyes analizó el reto que tendrá el conjunto huancaíno este domingo 19 de julio en Matute. El defensor colombiano nacionalizado peruano dejó en claro que su equipo llega enfocado en mejorar la imagen mostrada durante el Torneo Apertura.

“Nosotros estamos trabajando, enfocándonos en hacer un mejor papel que el que hicimos en el Apertura. Lo que más nos preocupa es que funcione todo lo que estamos tratando de llevar a cabo para este partido”, señaló el zaguero en conversación con Depor.

Valoyes también tuvo palabras de reconocimiento para el vigente campeón del fútbol peruano, resaltando el rendimiento colectivo que mostró a lo largo del primer certamen de la temporada.

“Sabemos muy bien de la jerarquía y las características de los jugadores de Alianza. Por algo es el campeón, porque tiene muy buen equipo y futbolistas de mucha jerarquía y calidad”, comentó.

Sin embargo, el defensor aseguró que en Sport Huancayo no centran su atención únicamente en las individualidades del cuadro blanquiazul, sino en el funcionamiento colectivo que ha convertido al equipo íntimo en uno de los más sólidos del campeonato.

“Nosotros no nos enfocamos tanto en lo individual. Creemos que Alianza es un gran equipo, más allá de que tenga individualidades sobresalientes. Durante el Torneo Apertura se mostró muy compacto; solo perdió un partido de visita y ganó muchos encuentros en la altura, algo que antes le costaba”, destacó.

Finalmente, Valoyes reiteró que la prioridad del ‘Rojo Matador’ será ejecutar el trabajo realizado durante la semana para intentar sorprender en Matute.

“Tenemos que enfocarnos en llevar a cabo nuestro plan de partido, que es el que empezamos a entrenar esta semana. Creemos y esperamos estar a la altura para poder traer un buen resultado”, concluyó.

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