Joazhiño Arroé: "Quiero darle a Alianza Lima buen fútbol y muchos goles" [VIDEO]

Joazhiño Arroé está feliz de vestir la camiseta de Alianza Lima. El volante no hace más que recibir el apoyo de los hinchas y quiere retribuir la confianza del club y ese cariño con dos cosas: buen fútbol y muchos goles.

"Por redes los hinchas me dicen que tienen mucha fe en mí y espero ser recíproco con ellos. Me da felicidad saber que la gente está feliz con mi regreso", dijo para Alianza Lima TV.

"Estoy entrenando al 200 % para tratar de darle alegrías a los hinchas. Quiero aportar buen fútbol a Alianza Lima y seguramente muchos goles", añadió el exrosado.

Joazhiño Arroé contó que su mamá es hincha de Alianza Lima y que le encantó la idea de verlo vestir nuevamente la blanquiazul. "Ella siempre quiso que vuelva", comentó en la entrevista.

"Me han pasado muchas cosas en la vida y me encuentro más fuerte y maduro para afrontar esta etapa. Ahora que he vuelto a Alianza Lima, más allá de la emoción siento una gran responsabilidad", dijo.