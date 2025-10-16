La calma en Universitario de Deportes parece no ser completa. Pese al gran momento futbolístico que atraviesa el conjunto crema, líder invicto del Torneo Clausura, su técnico Jorge Fossati volvió a dejar un mensaje claro: no está conforme con el calendario que deberá afrontar su equipo en los próximos días. El entrenador uruguayo cuestionó la programación realizada por la Liga 1, pues considera que los tiempos de descanso entre partidos no son equitativos y podrían afectar el rendimiento del plantel en el tramo decisivo del campeonato.

Durante una conferencia en Campo Mar, el estratega charrúa no ocultó su fastidio. “No nos gusta la programación, a pesar de que hay razones que exceden a la Federación, la Liga o los clubes involucrados. Pero le das vuelta y el que queda en desventaja es Universitario, como ya nos pasó en la sexta y séptima fecha”, expresó con evidente molestia.

El técnico explicó que su incomodidad no nace por buscar excusas, sino por un tema de justicia deportiva. “Ahora jugaremos el jueves con Cristal, cuando nosotros lo haremos después de enfrentar a Ayacucho el lunes, mientras que ellos juegan el domingo. Luego tendremos otro partido el domingo a las 3 p.m., apenas dos días y medio después, y con un viaje de por medio”, señaló, subrayando la falta de descanso entre los encuentros.

La seguidilla de partidos de la ‘U’

Universitario volverá al ruedo este lunes 20 de octubre a las 8:00 p.m. frente a Ayacucho FC, en el Estadio Nacional, y apenas tres días después deberá enfrentar a Sporting Cristal en un duelo clave por la jornada 14 del Clausura. El choque ante los celestes, reprogramado por motivos de seguridad, se jugará el jueves 23 a las 8:00 p.m. en el mismo recinto.

Pese a su evidente inconformidad, Fossati quiso dejar claro que no busca generar polémica con otros equipos. “Si yo lo hubiera programado así, no. No es para buscar ventajas, porque respeto a todos. Es lo que hay y vamos a encarar poniendo todo de nosotros. Nuestros dirigentes hicieron todo lo posible para que esto fuera diferente, pero no se pudo cambiar”, indicó el técnico de 71 años.

Además, el entrenador uruguayo aprovechó para cuestionar la decisión de la Federación Peruana de Fútbol de realizar amistosos en plena recta final del campeonato, lo que, según su criterio, obligó a apretar el calendario. “Estas fechas FIFA se pudieron encarar con jugadores del exterior, ya que estamos en plena definición del torneo. Que tengamos que apretar las fechas por un par de amistosos, sinceramente, me parece innecesario”, señaló.

Fossati, conocido por su frontalidad, insistió en que sus críticas apuntan únicamente a mejorar la organización del fútbol peruano. Aun así, remarcó que su equipo mantendrá el compromiso y la entrega que lo caracteriza. “Hay que encarar como está, nosotros vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros, como siempre. No busco excusas, pero tampoco puedo dejar de decir lo que pienso”, afirmó.

Jorge Fossati. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Universitario?

El compromiso entre Sporting Cristal vs. Universitario está programado para el jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 3:00 a.m. del viernes 24.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Universitario?

El choque entre Sporting Cristal vs. Universitario se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.