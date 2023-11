Desde el año 2013, Universitario no podía alzar el trofeo de la Primera División del balompié nacional, teniendo la caída del 2020 (cayó en la final ante Sporting Cristal). Sin embargo, en este 2023, el elenco ‘merengue’ pudo volver a festejar: de la mano de Jorge Fossati, levantó el título de la Liga 1 Betsson. Sin ninguna duda, un gran acierto de la directiva, que se encargó de traer al DT charrúa para armar un plantel competitivo, el mismo que festejó a fin de año con un nuevo trofeo en su palmarés. Eso sí, pese a que las celebraciones no paran en la escuadra de Ate, ya se trabaja en lo que será la próxima campaña, donde afrontarán grandes retos como la Copa Libertadores.

En diálogo con Depor, Jorge Fossati habló sobre lo que le dejó esta última temporada. Asimismo, dio detalles de las charlas que tuvo con Sergio Markarían y Gregorio Pérez, colegas y exentrenadores del conjunto estudiantil. “En lo interno, tuvimos una gran experiencia profesional, pero también humana. Con dirigentes con los cuales tenemos sintonía, vamos para el mismo lado. En lo externo, con la hinchada, tenemos la mejor relación. Esta experiencia vivida con el hincha de Universitario en general, tanto en Lima como provincia, es algo que certifica todo lo que me habló Sergio (Markarían) y Gregorio (Pérez)”, señaló.

“Sergio (Markarían) me habla de Universitario desde el año 1993. Él fue mi entrenador en Paraguay (Olimpia) y cómo DT es de los más estudiosos que yo he visto en estos años en el fútbol. Por eso yo a sus elogio o palabras le doy mucho valor. Finalizada la final, recibí las felicitaciones de Sergio y de Gregorio Pérez”, añadió.

La celebración merengue post-final

Jorge Fossati también reveló cómo vivió las celebraciones tras el pitazo final en el estadio Alejandro Villanueva. Incluso, confesó que tuvo una breve charla con Mauricio Larriera y Hernán Barcos: “Sí, yo siempre voy terminado los partidos. Acá en el partido contra Huancayo quise ir antes a saluda al técnico rival, pero el comisario no me lo permitió. A Mauricio Larriera lo fui a buscar, pero no de inmediato por lo que pasó. Mi preocupación fue que se juntaran todos los jugadores, ya que no sabíamos que iba a pasar. Cuando las cosas se tranquilizaron yo salí a buscar a Mauricio y él estaba esperando como un caballero. En el camino también me encuentro con Barcos, que nos conocemos en el fútbol y yo le tengo un gran respeto y consideración”.

No obstante, el DT merengue aseguró que también tuvo tiempo para dialogar con Ángelo Campos, quien fue muy criticado por su accionar en el partido de ida. Eso sí, el estratega uruguayo señaló que no estuvo muy de acuerdo con las acciones del golero blanquiazul. “Con el arquero (Campos) no era momento de hablar de otra cosa, tal vez si nos encontrábamos en una cafetería y nos tomabamos un café le daba algunas sugerencias que debe pensar en el futuro. A mi no me gustó lo que me enteré después del o que hizo en su salida del Monumental. En el caso de Universitario yo consideraba que habiamos conseguido el éxito y que eso no lo borraba nadie. Ahora, también conseguimos la gloria, pero en el caso del rival, creo que son exitosos como nosotros”, mencionó.

Su perspectiva sobre el futbolista peruano y la mirada en la Copa Libertadores

Consultado sobre cuál era su perspectiva del futbolista peruano previo a su arribo a Universitario, Jorge Fossati señaló que vio algo similar a Ecuador, donde dirigió a Liga de Quito. “De alguna manera fue parecido a lo que me encontré en Ecuador. Técnicamente, en general, acá hay futbolistas muy bien dotados. Yo diría que al jugador le faltaba creérsela, que son capaces y que pueden mirar a todos a los ojos. Hemos tratado de colaborar en eso para que pasará en Universitario y creo que está logrado, con ayuda también de extranjeros. La competitivdad desde el cáracter que mostró Universitario, me dice que estamos por buen camino. En condiciones normales, la U está capacitado para hacerle partido a cualquiera”, sostuvo.

Del mismo modo, hizo hincapié y resaltó el compromiso del futbolista merengue. “A mí me parece que está bárbaro y que debe ser así: objetivo cumplido deja de ser objetivo y hay que planificar otros. Me parece que transmitirle al jugador que tiene alguna otra obligación que no sea dar el máximo de su posibilidades, es pasarles una mochila innecesaria. No hay ningún hincha que quiere ganar más que el jugador. No solo desde lo afectivo, ya que es su trabajo. Todos queremos ganar y hacemos lo que está a nuestro alcance para conseguirlo”, aseveró.

