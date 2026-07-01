Pese a que días atrás había negado una posible salida de Universitario de Deportes, finalmente José Carabalí rescindió su contrato con los cremas, el mismo que iba hasta finales de la temporada 2027, y el último martes fue anunciado como nuevo refuerzo de LDU de Quito, en un pase que deja muchas dudas sobre cómo se dio la transacción y desde cuándo existieron conversaciones para su fichaje.

Esto último, porque se informó que su desvinculación del tricampeón peruano se daba por motivos personales. Al respecto ofreció algunas declaraciones el mismo presidente de LDU, Isaac Álvarez, quien además remarcó la buena relación que existe con sus pares de la ‘U’, con quien ya había negociado por Lisandro Alzugaray.

“Poco más de una semana (la negociación), pero no más de dos, digamos. Es el mismo caso de los otros refuerzos que también fueron presentados. Nosotros no esperamos a que se abra la ventana de transferencias o de pases, porque nuestro departamento de scouting está todo el tiempo pendiente de esto”, dijo el mandamás del club albo.

“En cierta forma sí fue fácil la negociación, porque hubo la voluntad de todas las partes. Logramos finiquitar de una forma rápida. Tampoco es que se dio de hoy para mañana; tomó alrededor de una semana desde que se inició esta posibilidad hasta que José ayer, como corresponde, fue presentado oficialmente”, añadió Álvarez.

Así se despidió el club crema de José Carabalí, a través de sus redes sociales. (Foto: Universitario)

¿Qué había dicho Carabalí?

Solo hace unas horas atrás de que se confirme su salida de la ‘U’ y se anuncie su nuevo club, José Carabalí había descartado su salida y confesó estar enfocado en lo que venía para la institución centenaria, donde era titular en el equipo que dirige el entrenador argentino Héctor Cúper.

“No sé nada de eso, eso es mentira (sobre si podría dejar Universitario). El partido ante Grau es una práctica importante para el club, sabemos que tenemos que regalarle alegrías al hincha crema”, expresó.

Como se recuerda, el futbolista ecuatoriano llegó a mitad de la temporada 2025 y fue parte del último título nacional del club crema. En el presente año jugó como inicialista bajó la dirección técnica de Javier Rabanal, Jorge Araujo y Héctor Cúper.

Hasta el momento no ha dado detalles de su decisión, pero se trataría de un tema familiar que lo obliga a estar cerca a los suyos, por lo que el ofrecimiento de LDU calzaba perfecto para continuar con su carrera deportiva.

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