“Boys merece siempre estar peleando arriba, estar en torneos internacionales es uno de los objetivos: poner al Boys en el sitial que se merece”, contó el técnico en entrevista con Depor. A cargo de un club de larga historia, es consciente que lo que se viene no será fácil, pero cuenta con un plantel apto para poder competir de igual a igual, para poder ganar tanto en casa como de visita.

¿Cómo se viene preparando el plantel para el inicio del Torneo Clausura?

Venimos trabajando hace varias semanas. Estamos día a día en búsqueda de esta identidad de juego que queremos implementar en el Torneo (...) Es un tema de mucha posesión de balón y tratar de ser protagonistas. Es un club grande y eso se tiene que trasladar al campo, queriendo ganar de locales o de visita. La idea consiste en mucha movilidad, dinámica, recuperación tras pérdida e evitando que el equipo rival la tenga.

No es la primera vez que está en Sport Boys, ¿qué tanto conoce al plantel actual?

En tres años entre interinato y dirección técnica, conozco a muchos. Partimos desde una ventaja desde lo humano porque saben los jugadores como me manejo y lo que me gusta para los equipos. Es un plus, pero no determina nada (...) Comencé como interino en 2021, contra Alianza Lima y el mismo año fui asistente de Italo Manso. El 2022 volví a ser interino, pero agarré el equipo de manera oficial. El año pasado también, después de la salida de Sanguinetti, tuve la transición de tres partidos. Esta sería la tercera vez de oficial, la idea es quedarme hasta fin de año.

Juan Alayo será DT de Sport Boys en el Torneo Clausura 2024. (Captura: Sport Boys / Youtube)

¿Qué cambió en Juan Alayo para esta nueva etapa?

Estoy en una etapa más madura, con mayores vivencias. Hemos tratado de seguir capacitándonos y viajando para seguir viendo formas de entrenar con técnicos que me aportaron mucho en este tiempo. Me siento preparado para estar a cargo de un equipo como Sport Boys.

Tuvo experiencia en Copa Perú con Walter Ormeño, ¿cómo fue esa aventura?

Un poco chocante salir de Primera, no es fácil. Sin embargo, lo tomé bien porque el día a día te va dando muchas cosas, desde el grupo y lo que te va formando. El convencimiento es cada día mejor. Cuando me apareció la propuesta de volver a Boys, no lo dudé. Hubo conversaciones con equipos de Liga 1 y Liga 2, pero no se concretaron. Sabía que en algún momento se iba a dar nuevamente, era cuestión de aprovechar el momento para reafirmar la capacidad y conocimiento mediante proyectos que se presentan.

Sé también que su hijo está en Argentina y ha entrenado con el primer equipo de Huracán...

Yo he vivido ocho años en Argentina. Mi niñez y adolescencia, los viví allá. Soy hincha de Huracán desde muy pequeño y tengo la dicha que mi hijo (18 años) se encuentre en el equipo, en inferiores. Lo han invitado a entrenar con el primer equipo, por lo que vamos paso a paso, con mucha humildad. Él está esforzándose para lograr a sus sueños.

¿Hay algún reto personal para lo que queda del año?

Un reto es poder hacer una buena campaña para poder seguir encaminádome. En el 2022, se hizo una buena campaña y después no había muchas posibilidades, por eso sentía la sed de revancha que se pueda dar valor a los técnicos jóvenes. Quiero poder continuar la carrera.

Respecto a refuerzos, ¿el plantel está completo?

Tenemos dos refuerzos (Joel López y Christian Ramos) y está por llegar uno más. Veremos si tenemos la opción de adquirir alguno más, ya se verá en los próximos días. El grupo ha ido mejorando y estamos tranquilos. Se ha ido amoldando la identidad de juego, algo que nos deja tranquilos.

Se fue Lutiger, un jugador que se ganó el puesto, ¿es algo que ya lo habían conversado antes de su regreso de préstamo?

Nos agarró de sorpresa. Incluso, Rafael en conversación conmigo, expresó que tenía ganas de quedarse, pero no todo dependía de él. Es fútbol y lo entendemos. Está Facundo Masías, Flavio Alcedo, Máximo Amondarían. Otro que llegó fue Ramos (...) su experiencia y jerarquía sumará.

Se habló de Alberto Quintero, ¿qué tan factible es su llegada?

Es un jugador que estaba en los planes, se había conversado y no se llegó a un acuerdo. Hoy en día tenemos otros jugadores. Las opciones están, pero depende de la dirigencia llegar a un vínculo por las opciones que tenemos.

Es hincha de Boys, lo ha confesado antes, ¿cómo toma ser director técnico del club?

Yo le debo mucho a Boys, desde mis inicios como jugador, que estuve en menores. Pude debutar como jugador y entrenador. Hoy en día es una oportunidad de oro que me tocó vivir. En el momento no ves la trascendencia, pero la verdad que soy consciente donde estoy, donde me encuentro y a quién estoy dirigiendo. Boys es un grande e histórico. Al club lo hacen grandes sus hinchas. Estoy viviendo un sueño que hace que uno siga avanzando en la carrera.

Por último, ¿qué decirle al hincha?

Decirle que se va a sentir bien representado por los jugadores. No les puedo vender la ilusión de un título, pero el comando y jugadores van a dar la vida por poner a Boys donde se merece. Nos vamos a poner en la situación de jugar final tras final. El equipo los va a representar.





