Con el regreso del fútbol en Perú a la vuelta de la esquina tras la pausa de la Copa América 2024, la emoción de los aficionados se dirige al inicio del Torneo Clausura 2024, fijado para el próximo 12 de julio. En esta competición, los clubes nacionales buscarán liderar la tabla y pelear por el título. En este marco, Alejandro Restrepo está ajustando los últimos detalles en Alianza Lima para preparar a su equipo. Al respecto, recientemente, el entrenador habló sobre la situación actual de Pablo Sabbag y la continuidad de Gabriel Costa en el conjunto blanquiazul.

Sobre el caso Sabbag (27 años), que viene de un proceso de recuperación de una lesión en el tobillo izquierdo y aún no ha disputado ningún partido con el cuadro aliancista este año, se espera que aporte significativamente en la zona ofensiva, una de las áreas más criticadas del plantel durante el Apertura. No obstante, Restrepo destacó que, aunque el delantero colombiano está muy animado para el segundo semestre de la Liga 1, el cuerpo técnico planea integrarlo gradualmente para no comprometer su avance físico.

“Todos sabemos que fue una lesión muy larga, delicada. El mismo ha manifestado que, por momentos, debe hacer terapia diferente, debe buscar los medios para intentar ponerse bien, y nosotros también con el departamento médico somos muy cautos en las cargas que le damos a él. Cada vez lo vemos mejor atléticamente y futbolísticamente, pero tenemos que ir de menos a más. No podemos generar en él algo que después lo va a perjudicar. Su presente es muy bueno porque él está muy motivado, pero tenemos que ser inteligentes en como lo vamos llevando”, manifestó Restrepo.

El estratega también aprovechó la oportunidad para abordar la situación de Ángelo Campos, quien sufrió una lesión en la rodilla derecha a mediados de mayo. Al respecto, el técnico expresó que es muy probable que el arquero participe unos minutos en el partido amistoso contra Sport Boys, programado para este sábado 6 de julio a las 3:30 de la tarde en el estadio Miguel Grau del Callao. En tanto, Jiovany Ramos, recuperado de una afección en la rodilla, como Cecilio Waterman, quien superó una dolencia muscular en la pierna izquierda, deberán esperar hasta la primera fecha del Clausura para determinar si están listos para volver al campo.

“Ángelo Campos, seguramente en el partido contra Boys va a tener algunos minutos. Jiovany y Cecilio, a partir de esta semana que empezó, ya estan entrenado con el grupo, pero el departamento médico y el preparador físico, pretenden darles un poco más de carga, así que no van a hacer de la partida (contra el conjunto rosado) y esperamos que puedan llegar a la primera fecha”, agregó.

Alejandro Restrepo sobre la continuidad de Gabriel Costa

Gabriel Costa, de 34 años, se ha convertido en el centro de atención. Recientemente, se confirmó que no entra en los planes del cuerpo técnico de Alianza Lima para el resto del campeonato, lo que ha generado rumores sobre su posible fichaje por Universitario de Deportes. A pesar de esto, el popular ‘Gabi’ se unió a los entrenamientos de Alianza Lima este viernes 5 de julio. No obstante, Alejandro Restrepo, se pronunció acerca de la situación futura del extremo derecho.

Así se jugará la fecha 1 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1

El partido que dará inicio al Torneo Clausura será entre Unión Comercio y Los Chankas, en el Estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto. Este enfrentamiento promete ser intenso, ya que ambos equipos buscarán comenzar con el pie derecho y sumar sus primeros puntos en el campeonato. El mismo día, Garcilaso se enfrentará a UTC, y ADT se medirá contra Sporting Cristal, en lo que serán duelos clave para establecer el ritmo del torneo desde el inicio.

El sábado 13 de julio, los compadres del fútbol peruano harán su debut en el Torneo Clausura, en lo que se espera sea una jornada llena de emociones y buen fútbol. Universitario de Deportes enfrentará a Carlos A. Mannucci en el Estadio Monumental. Este partido será una prueba crucial para el equipo crema, que buscará consolidarse como uno de los favoritos para llevarse el título del Clausura.

Por otro lado, Alianza Lima se enfrentará a César Vallejo en un escenario aún por definir (sería el Mansiche). Los blanquiazules, motivados por el inicio del Clausura y la necesidad de reivindicarse, buscarán arrancar con una victoria que les permita encaminarse hacia los primeros lugares de la tabla.

La primera jornada del Torneo Clausura concluirá el domingo con tres partidos que prometen ser igualmente emocionantes. Alianza Atlético se enfrentará a Atlético Grau, mientras que Cusco recibirá a Melgar en un duelo que podría tener implicaciones significativas para ambos equipos. Finalmente, Sport Boys se medirá contra Sport Huancayo, cerrando así un fin de semana repleto de fútbol.

¿Cómo se define la Liga 1 Te Apuesto 2024?

Para esta campaña, se incluirá la realización de un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, los dos realizados mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 fechas. El club que se alce como ganador de cada competición asegurará automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando logre ubicarse entre los siete primeros en el otro campeonato.

Las semifinales contarán con la participación de los ganadores del Apertura y del Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que el mismo club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 Te Apuesto 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.

En caso los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares del Acumulado, deberán medirse contra los dos equipos con mejores puntaje en el año. El que se encuentre en primer lugar se disputará con el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará ante el tercero; eso sí, todas estas llaves se definirán en duelos de ida y vuelta.

Se llevarse a cabo una final por el título nacional de la temporada 2024, el equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional del 2024. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles para determinar al campeón. Si persiste el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.





