En los últimos días, el nombre de Alberto Velásquez ha comenzado a sonar con fuerza en el ámbito futbolístico nacional. El joven delantero, nacido en Helsinki, pero de nacionalidad peruana, ha firmado recientemente con el Midtjylland de Dinamarca. Este fichaje no es casualidad; con solo 15 años, Velásquez realizó una gran campaña con el FC Honka de la tercera división de Finlandia, anotando 9 goles en 11 partidos. Velásquez, quien cumplió 16 años el pasado 2 de julio, ya ha tenido la oportunidad de defender la camiseta de la Selección Peruana. El año pasado, participó en varios amistosos con la Sub 15, enfrentándose a Deportivo Municipal y la selección de Uruguay.

Su rendimiento fue sobresaliente: marcó un triplete en la goleada 7-0 sobre la ‘Academia’ y un gol en el empate 1-1 con la Celeste. Sin embargo, después de estos encuentros, no volvió a ser convocado y, en marzo de este año, representó a Finlandia en el Campeonato de Europa Sub 17.

En este contexto, Luis Velásquez, padre de Alberto, expresó su descontento con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en una entrevista con el canal ATV. Luis se mostró decepcionado por el trato recibido por la federación durante su estadía en Perú el año pasado, cuando acompañó a su hijo para los amistosos con la Sub 15.

“Yo fui con la idea de apoyarlo porque tenía un partido con Argentina. Era su última prueba porque después venía el Sudamericano, en el que también íbamos a participar. Yo llegué y primero intenté comunicarme con ‘Chemo’ (José Guillermo Del Solar), que estaba con la selección Sub 20. Después intenté hablar con el encargado de logística, pero miraba el teléfono y no respondía”, declaró Luis Velásquez.

La intención de Luis era que la FPF cubriera los costos de pasajes y hospedaje que tuvo que asumir durante su estadía. Sin embargo, solo recibió evasivas por parte de Franco Navarro, gerente de selecciones.

“Me alquilé una habitación de hotel a esperar que me respondan. Llegaron los partidos amistosos con Municipal y hablé con ‘Chemo’ para explicarle lo que había gastado y necesitaba que me repongan. Él me dijo que se encargaba del aspecto deportivo y que el que movía todo era Franco Navarro. A mí me habían prometido que se iban a hacer cargo del alojamiento y los alimentos, de los dos, porque un niño no va a llegar solo. Lo llamo y me dice que en una semana. Han pasado seis meses”, comentó.





Un nuevo llamado y viejas preocupaciones





Luis Velásquez también reveló que recientemente la FPF se volvió a comunicar para que Alberto participe en nuevos partidos, prometiendo solucionar los problemas del pasado. Sin embargo, Luis teme que la historia se repita y explicó que su pedido se debe a que no cuenta con las condiciones económicas para sostener tantos viajes, y que su hijo, al ser menor de edad, no puede trasladarse solo.

“Recién me volvió a llamar para que Alberto juegue. ‘A pesar de que a mí no me han ayudado con nada, yo sí los puedo apoyar’, le dije. ‘Pero primero, tenemos que arreglar las cosas que han pasado. No me han pagado el hotel ni los viáticos’. FIFA no acepta que viaje solo, es un niño. Yo he estado con mi hijo todo el tiempo. Eso pasó el año pasado. Cuidado que me metan cabeza, porque si yo estuviera en buenas condiciones económicas, normal, pero ahora estoy pagando mi hipoteca”, detalló.





Futuro incierto, pero esperanzador





A pesar de la mala experiencia, ni Alberto Velásquez ni su padre han cerrado la puerta a la posibilidad de jugar por Perú. Sin embargo, dado que Alberto ha competido oficialmente por Finlandia, si desea representar a la Bicolor, deberá someterse al ‘One Time Switch’ de la FIFA. Por ahora, la decisión está en manos de la FPF.

“Alberto tiene que establecerse bien en su nuevo equipo y lo va a hacer. Se han presentado varias agencias del deporte, que me han dicho, desde su punto de vista como profesionales del fútbol, que este chico va a dar mucho que hablar. Alberto tiene recién 16 años y ha jugado por Finlandia de manera oficial. Pensé en algún momento que juegue por Perú, pero estamos en tiempos de la carreta, lastimosamente. No cierro las puertas, Alberto tampoco. Pero esto que ha pasado es preocupante. Espero que la FPF reaccione y se solucione”, concluyó Luis Velásquez.

Alberto Velásquez ya jugó por la Sub-15 de Perú pero también ha sido llamado por Finlandia. (Foto: Agencias)

