Sporting Cristal renueva su frente de ataque con la llegada del entrenador Roberto Mosquera. Además de sumar la experiencia y jerarquía del argentino Hernán Barcos, el último martes presentó de manera oficial al veloz extremo colombiano Juan Manuel Cuesta, quien llega luego de destacar en la UCV de Venezuela, jugando importantes partidos a nivel internacional.

En su primer contacto con la prensa local, el futbolista de 24 años reveló que tuvo conversaciones con referentes del plantel, entre ellos el capitán Yoshimar Yotún, y que esto fue determinante para tomar la decisión de firmar por los celestes.

“Desde el primer momento en que aterricé tuve mensajes de Yoshimar (Yotún) y (Leandro) Sosa. Además, estuve enfrentando a Hernán (Barcos) en Medellín. La verdad, la calidez que tiene este plantel ha sido muy importante para mi adaptación. He tenido varios compañeros que me han hablado muy bien de aquí y, al llegar y conocer el corazón de cada uno de los integrantes que hay acá, eso ha sido lo primordial. Creo que cada día me estoy adaptando lo más rápido posible”, indicó en conferencia de prensa.

En otro momento de la presentación, fue consultado sobre la razón principal para decidir venir al Perú y continuar su carrera en el club bajopontino. Como se recuerda, era titular en el club venezolano, con el que se coronó campeón nacional en ese país en 2025.

“Para nadie es un secreto lo que genera Sporting Cristal en el Perú. Es un club que siempre ha estado pendiente de mí, con las ganas de que yo pueda formar parte de esta gran institución. La verdad, el grupo humano que hay acá fue lo que me hizo sentir en confianza y tomar la decisión de venir. Hasta el día de hoy, considero que es lo mejor que he hecho para mí, para mi carrera y para seguir creciendo”, apuntó Cuesta.

Antes de ser presentado, Cuesta tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Roberto Mosquera. (Foto: Sporting Cristal)

En tienda celeste existirá una sana competencia en los extremos de ataque. En la primera parte del año esa posición fue ocupada por Maxloren Castro y Luis Iberico en la mayoría de los partidos, debido a las lesiones de Santiago González. Otro elemento que tuvo oportunidad de jugar en esa posición, incluso en Copa Libertadores fue Juan Cruz González, quien inicialmente fue contratado como lateral derecho.

En Sporting Cristal no hay margen de error, luego de una irregular primera parte del año. Los celestes quedaron muy lejos de pelear por el Torneo Apertura y complica incluso sus chances de acceder a campeonatos internacionales por la Tabla Acumulada. Además, no celebra un título nacional desde el 2020, precisamente bajo la dirección técnica de Roberto Mosquera.

El próximo viernes 17 de julio inicia el Torneo Clausura de la Liga 1. Por otro lado, el club rimense tiene una serie de playoffs ante Bragantino de Brasil, por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana. La ida se jugará el miércoles 22 de julio a las 7:30 p.m. en el Estadio Nacional de Lima, mientras que la vuelta está programada para el miércoles 29 en el mismo horario, pero en el Estadio Nabi Abi Chedid de Sao Paulo.

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