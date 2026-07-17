Luego de que Alianza Lima se asegurara el trofeo del Torneo Apertura, una nueva historia comenzó este viernes 17 de julio con el reinicio de la Liga 1 2026, donde el fútbol peruano volvió tras casi dos meses de ausencia con partidos de alta intensidad. Sporting Cristal, por ejemplo, recibirá a Deportivo Garcilaso y tiene una deuda pendiente con su hinchada que tendrá que responder con los nuevos refuerzos. Universitario, por su parte, viaja a Tarma en un duelo difícil con ADT y el cuadro ‘blanquiazul’ recibirá a Sport Huancayo.

La programación arrancó esta misma tarde en el estadio Héroes de San Ramón, donde FC Cajamarca recibió a Juan Pablo II en un duelo más que sufrido, donde el cuadro ‘papal’ empató en los últimos minutos. Poco después, Sporting Cristal buscará imponer su localía en el Alberto Gallardo enfrentando al Deportivo Garcilaso. El plato fuerte de este viernes cerrará en el Inca Garcilaso de la Vega con el vibrante clásico del sur entre Cienciano y FBC Melgar.

La acción continuará el sábado 18 de julio desde muy temprano, abriendo el telón en la mañana con el choque entre CD Moquegua y C. Unidos en el estadio 25 de Noviembre. Posteriormente, Universitario de Deportes tendrá una dura y exigente visita al siempre complicado ADT en el estadio Unión Tarma, un recinto que siempre representa un reto enorme para los equipos capitalinos.

Esa misma tarde sabatina, el intenso calor del norte se hará sentir cuando Atlético Grau mida fuerzas ante UTC en La Matanza, Morropón, estrenando sede. Para cerrar la agenda del sábado, la ciudad imperial volverá a ser protagonista recibiendo el atractivo compromiso entre Cusco FC y Alianza Atlético bajo las luces del Inca Garcilaso de la Vega.

El domingo 19 de julio marcará el cierre de esta emocionante primera fecha con dos encuentros de altísimo voltaje. Temprano en la mañana Los Chankas buscarán hacerse fuertes en su recinto cuando reciban la visita de Sport Boys. Este duelo matutino en la altura será absolutamente clave para ambos cuadros en sus aspiraciones de empezar con el pie derecho este nuevo semestre competitivo.

Finalmente, el telón de la fecha inaugural bajará en el imponente estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima, empujado por su incondicional hinchada en Matute, recibirá a Sport Huancayo con la obligación de sumar sus primeros tres puntos del torneo. El margen de error es mínimo en este certamen corto y cada unidad disputada desde este fin de semana será vital para el desenlace de la temporada.

Partidos de la fecha 1 del Torneo Clausura:

Fecha Hora Partido Estadio 17/07 FINAL FC Cajamarca 2-2 Juan Pablo II Héroes de San Ramón 17/07 3:15 p.m. Sporting Cristal vs. Dep. Garcilaso Alberto Gallardo 17/07 8:00 p.m. Cienciano vs. Melgar Inca Garcilaso de la Vega 18/07 11:00 a.m. CD Moquegua vs. Com. Unidos 25 de Noviembre 18/07 1:15 p.m. ADT vs. Universitario Unión Tarma 18/07 3:30 p.m. Atlético Grau vs. UTC La Matanza 18/07 6:30 p.m. Cusco FC vs. Alianza Atlético Inca Garcilaso de la Vega 19/07 11:00 a.m. Los Chankas vs. Sport Boys Los Chankas 19/07 7:00 p.m. Alianza Lima vs. Sport Huancayo Alejandro Villanueva

Tabla de la Fecha 1 del Torneo Clausura:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 FC Cajamarca 1 0 1 0 2 2 0 1 2 Juan Pablo II 1 0 1 0 2 2 0 1 3 Alianza Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Los Chankas 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Cienciano 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Universitario 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Melgar 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Cusco FC 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Deportivo Garcilaso 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Alianza Atlético 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Comerciantes Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ADT 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Sport Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Sporting Cristal 0 0 0 0 0 0 0 0 15 CD Moquegua 0 0 0 0 0 0 0 0 16 UTC 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Atlético Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Sport Huancayo 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 17 12 4 1 30 8 22 40 2 Los Chankas 17 10 4 3 25 21 4 34 3 Cienciano 17 10 3 4 34 22 12 33 4 Universitario 17 8 5 4 24 15 9 29 5 Melgar 17 8 4 5 29 20 9 28 6 Cusco FC 17 8 3 6 21 24 -3 27 7 Deportivo Garcilaso 17 7 5 5 21 18 3 26 8 Alianza Atlético 17 5 6 6 20 18 2 21 9 Comerciantes Unidos 17 5 6 6 18 20 -2 21 10 ADT*** 17 5 5 7 22 21 1 19 11 Sporting Cristal 17 5 4 8 28 30 -2 19 12 Sport Boys** 17 5 5 7 15 19 -4 18 13 CD Moquegua 17 5 3 9 17 24 -7 18 14 FC Cajamarca**** 18 4 6 8 25 30 -5 17 15 Juan Pablo II 18 4 5 9 24 42 -18 17 16 Atlético Grau 17 4 4 9 12 18 -6 16 17 Sport Huancayo 17 4 4 9 21 31 -10 16 18 UTC* 17 4 6 7 21 26 -5 13

* Le dedujeron dos puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°14 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF

* Le dedujeron tres puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°15 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF

** Le dedujeron dos puntos a Sport Boys, de acuerdo a la Resolución N.º 082-CL-LFPPP-2026.

*** Le dedujeron un punto a ADT, de acuerdo a la Resolución Resolución N.º 080-CL-LFPP-2026.

**** Le dedujeron un punto a FC Cajamarca, de acuerdo a la Resolución Resolución N.º 081-CL-LFPP-2026.

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