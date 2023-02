Sport Huancayo está envuelto en una gran dilema. El ‘Rojo Matador’ consiguió el ansiado pase a la Copa Libertadores 2023, al término de la temporada 2022, pero no imaginó que ello se convertiría en una odisea, debido al panorama incierto que atraviesa el país, con protestas en varias regiones, y con un torneo local que no tiene fecha de inicio.

Frente a esto, los jugadores tienen claro que deben seguir trabajando, porque a la hora de jugar no habrá excusas de por medio. Así lo dio a conocer el defensa del elenco huancaíno, Víctor Balta, quien manifestó a Radio Ovación que “es lo que nos toca afrontar, el mundo del fútbol no puede ser ajeno a lo que está pasando en el país”.

A ello, agregó que “hay que poner el pecho como hombres que somos y ese partido jugando con el alma si no se puede con la técnica. Va a ser un partido durísimo, pero a la hora que suena el silbato no hay excusas, no importa si entrenaste o no entrenaste, estás ahí en la cancha 11 contra 11 y es un torneo internacional, así que hay que sacar fuerzas donde sea”.

Estas circunstancias también ponen en juego la localía del cotejo. “Hasta ahora la Libertadores se juega aquí en Huancayo a las 7:00 pm el 7 de febrero, esa es la información que tenemos. Nos estamos preparando, entrenando duro para ese cotejo porque la fecha que nos tocaba el viernes se ha suspendido”, precisó.

Incluso, añadió que “aquí en Huancayo bien, no hubo protestas, desmanes, nada. Nos ha agarrado bien por ese lado, hemos podido entrenar tranquilamente”. De momento, las protestas se han concentrado en otras ciudades, especialmente, en Lima y en Puno, donde se han registrado muertes y varios heridos.

Pese a todo ello, el equipo -según comenta Balta- está concentrado en sacar adelante el encuentro y así conseguir la clasificación. En ese sentido, sostuvo que “lo ideal sería pasar de fase, de ahí ya sería ver. Tenemos un plantel más o menos amplio a diferencia de otros, así que creo que vamos a dar una pelea linda en el torneo nacional”.





