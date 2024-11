No nos ha ido bien en las competencias Sub 20 en la historia (Perú nunca ha clasificado al Mundial de la categoría), pero a menos de tres meses de celebrar el próximo Sudamericano en nuestra tierra (los partidos se jugarán en Lima y Arequipa), es imposible no emocionarse y soñar con que el técnico José Guillermo del Solar y sus dirigidos puedan lograr el objetivo: hacer una buena fase de grupos, avanzar al hexagonal final y, en el mejor de los casos, obtener un cupo para la Copa del Mundo que se desarrollará en Chile. Conoce cuándo son los amistosos que disputará la Selección Peruana Sub 20 previo al certamen, quiénes son los rivales que enfrentará en el Sudamericano y sus jugadores más peligrosos, y el equipo que tiene en mente ‘Chemo’ para los partidos.

¿Cómo llegará la Bicolor Sub 20 al Sudamericano?

Es cierto que el Sudamericano Sub 20 casi siempre fue un dolor de cabeza para la Blanquirroja, pero en esta ocasión hay optimismo en que el equipo nacional, lleno de jóvenes talentosos, pueda hacer respetar la localía y llegar lo más lejos posible. Apenas dos días después de que la CONMEBOL definiera los dos grupos del campeonato (estamos en el Grupo A con Argentina, Uruguay, Venezuela y Paraguay), la Selección Peruana empezó un microciclo el 31 de octubre con 40 jugadores con la idea de ir encontrando al equipo que disputará el campeonato juvenil. Entre los nombres más destacados están Juan Pablo Goicochea (Platense), Bassco Soyer (Alianza Lima), Víctor Guzmán (Alianza Lima), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Álvaro Rojas (Universitario) y Adriano Neciosup (Flamengo).

Los jóvenes ya están entrenando en la Villa Deportiva Nacional (Videna) y cuentan con la presencia de Miguel Araujo en las prácticas (ya se acabó la temporada para Portland Timbers). La Bicolor Sub 20, consciente de que necesita más amistosos pensando en el Sudamericano, pactó dos partidos ante Uruguay y otros dos ante Chile. Los duelos ante el combinado ‘charrúa’ serán el 12 y 14 de noviembre en Montevideo; mientras que los encuentros ante la ‘Roja’ serán el 17 y 19 de noviembre, el primero Valparaíso y el segundo en Santiago. Uruguay está en el mismo grupo que Perú en el Sudamericano, por lo que estos partidos serán una verdadera prueba de fuego para nuestros compatriotas.

Convocatoria de 'Chemo' para el microciclo de noviembre de 2024. (Foto: Bicolor)

Cabe recordar que la Selección Sub 20 tuvo cuatro amistosos, hasta ahora, en el 2024: dos con Costa Rica y otros dos con Colombia. Contra la selección costarricense se obtuvo dos triunfos, ambos en la Videna. Uno fue por 3-2, con goles de Juan Pablo Goicochea, Víctor Guzmán y Jems Tenorio; y el otro fue 1-0 con un tanto de Fabián Lora. Posteriormente, ante los ‘cafeteros’, fueron dos empates por 1-1 en Campo Mar. Aitor Aranguren y Nicolás Amasifuén fueron los que marcaron para la Blanquirroja. Después solo se jugaron amistosos con clubes como Universidad San Martín y Deportivo Municipal. El conjunto dirigido por ‘Chemo’ es aguerrido y su fortaleza está en el mediocampo, con jugadores de buen pie y veloces al momento de tomar decisiones.

Por la reciente convocatoria y por lo visto en los partidos amistosos a lo largo del año, el posible once que utilice el entrenador sería el siguiente: William Falcón; Julinho Astudillo, José Amasifuen, Brian Arias, Axel Cabellos; Ian Wisdom, Gian Carlo García, Bassco Soyer; Maxloren Castro, Juan Pablo Goicochea y Víctor Guzmán. ‘Max’, juvenil de Sporting Cristal, ha tenido una progresión meteórica y, a sus 16 años, ya logró ser parte de la convocatoria de la Selección Peruana absoluta de Jorge Fossati. Él, junto a otros talentos como Soyer, Goicochea y Guzmán son los que liderarán el ataque de la Bicolor en el Sudamericano Sub 20.

Perú Sub 20 igualó 1-1 con su similar de Colombia en un amistoso en 2024. (Foto: FPF)

Los rivales de Perú en el Sudamericano Sub 20

Selección Argentina

La ‘Albiceleste’ Sub 20, dirigida por Javier Mascherano, es una de las favoritas a quedarse con el Sudamericano y clasificar al Mundial. Tiene jugadores jóvenes que viven un buen presente como Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y Lautaro Millán. Empató 1-1 a mediados de octubre en un amistoso con Uzbekistán, en el predio Lionel Messi en Ezeiza. El gol lo hizo Millán, promesa de Independiente. Unos días antes, Argentina le ganó a al mismo rival por 2-0 con goles de Thiago Silvero y Mastantuono. En septiembre disputó dos amistosos con Paraguay y el combinado argentino ganó el primero por 1-0 (gol de Maher Carrizo) y venció por 3-0 en el segundo con tantos de Santiago Hidalgo, Mateo Silvetti y Milton Delgado.

Es importante mencionar que, si bien Argentina Sub 20 jugó el Mundial de la categoría que se disputó en suelo argentino en 2023, lo hizo como consecuencia de la caída de la sede de Indonesia, ya que los dirigidos por Mascherano no habían clasificado a la Copa del Mundo, luego de haber quedado fuera en la primera ronda del Sudamericano de Colombia. En aquel Mundial, la ‘Albiceleste’ fue eliminada en octavos de final tras caer por 2-0 ante Nigeria. El proceso del ‘Jefecito’ se respetó y ahora se esperan mejores resultados.

Argentina Sub 20 va por el Sudamericano y por la clasificación al Mundial. (Foto: AFA)

Selección de Uruguay

Uruguay, vigente campeona del mundo a nivel Sub 20, dirigida por Fabián Coito, cuenta con varios jugadores de Peñarol y Nacional, los clubes más grandes del país. Algunos nombres de la última convocatoria son Facundo Domínguez, Germán Barbas, Nicolás Ramos y Mateo Ureta. El futbolista a tener en cuenta es el delantero Domínguez, promesa del ‘Bolso’. A la ‘Celeste’ no le ha ido bien en el funcionamiento y tampoco en los resultados en los últimos meses. En sus cuatro amistosos, entre septiembre y octubre de 2024, obtuvo un triunfo, dos empates y una derrota. Venció por 3-1 a su similar de Uzbekistán y en el otro partido igualó 1-1 con el mismo rival. Anteriormente, cayó por 2-0 ante Paraguay y empató 1-1 con la ‘Albirroja’ en el otro encuentro.

Uruguay Sub 20 es la vigente campeona del mundo de la categoría. (Foto: AUF)

Selección de Venezuela

La ‘Vinotinto’ Sub 20, que es dirigida por el seleccionador argentino Ricardo Valiño, cuenta con talentos importantes como Leandro Rodríguez, Nicola Profeta, Yiandro Raap y Giovanny Sequera. Disputó dos amistosos en marzo ante Costa Rica, ganando un partido por 2-1 (goles de Profeta y Jesús Duarte) y perdiendo el otro duelo por 1-0. El mes pasado, en octubre, jugó dos compromisos ante Paraguay, cayendo goleado 3-0 en el primero y empatando 1-1 en el segundo. En este último, Yair Ramos anotó el gol de la igualdad. Cabe recordar que Venezuela, desde que perdió la final del Mundial Sub 20 de 2017, no volvió a clasificar a la Copa del Mundo. Busca volver a la cita mundialista.

Venezuela Sub 20 en un amistoso con su similar de Paraguay. (Foto: Vinotinto)

Selección de Paraguay

A diferencia de otras selecciones, la Paraguay Sub 20 de Aldo Pedro Duscher ha tenido una preparación intensa y jugó ocho amistosos en los últimos cinco meses, obteniendo dos victorias, dos empates y cuatro derrotas. Sus triunfos fueron un 3-0 a Venezuela y un 2-0 a Uruguay, equipos contra los que competirá en el Grupo A. Entre sus jugadores más destacados están Anderson Leguizamón, Alan Morinigo, Lucas Gómez y Octavio Alfonso. La ‘Albirroja’ tiene la ilusión de volver a la cita mundialista, pues no clasifica desde Turquía 2013. Cabe mencionar que Perú tendrá que enfrentar a Paraguay en su debut en el Sudamericano Sub 20.

Paraguay Sub 20 se ha preparado arduamente para el Sudamericano. (Foto: Albirroja)

¿Cuándo y dónde se jugará el Sudamericano Sub 20?

El próximo Sudamericano Sub 20 se desarrollará en Perú, iniciará el 23 de enero y terminará el 16 de febrero de 2025, con la participación de las diez selecciones que pertenecen a la CONMEBOL. La fase de grupos se disputará en la ciudad de Lima. Los estadios que acogerán estos partidos son el Nacional, Alejandro Villanueva y Monumental. Después, los equipos clasificados al hexagonal final viajarán hacia Arequipa para continuar con los enfrentamientos. En suelo arequipeño, se jugarán los duelos en los estadios Monumental de la UNSA, Mariano Melgar y Carlos Alfredo Villanueva ‘Umacollo’.

¿Cuál es el formato del Sudamericano Sub 20?

A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión serán cinco selecciones sudamericanas las que clasificarán al Mundial de Chile 2025, ya que la ‘Roja’ tiene un cupo asegurado por ser el anfitrión. Es una oportunidad que la Bicolor Sub 20 deberá aprovechar para clasificar al torneo por primera vez en su historia. Cabe recordar que hay dos grupos y las mejores tres selecciones de cada uno avanzarán al hexagonal final. En esta etapa, los cuatro mejores clasificados son los que sacarán boleto para la Copa Mundial de la FIFA. Perú contará con el apoyo de la hinchada, que espera que por fin el sueño de ir al Mundial Sub 20 se haga realidad.





TE PUEDE INTERESAR