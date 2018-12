Sport Rosario se fue al descenso sin pagarles a sus jugadores. Uno de ellos es el volante Joaquín Aguirre , quien lamentó esta situación y aseguró que vivirá una de las fiestas de fin de año más triste de su vida.

"Son 5 meses de sueldo lo que me deben. Esto me afecta. No he podido comprarle regalos a mi familia porque no he cobrado. Pasaré una triste Navidad", indicó el mediocampista a Depor.

Joaquín Aguirre (23) contó que el gerente del 'Canalla de los Andes' le comunicó, a mitad de semana, que le pagaría una parte de la deuda el viernes 21 de diciembre. "Me dijo que el club iba a tener un ingreso de dinero", detalló. "Al final no hicieron el depósito", concluyó.

► Fichajes 2019: altas, bajas, rumores y todo el movimiento del mercado de pases del Fútbol Peruano [FOTOS]



El mediocampista afirmó que ya concluyó su contrato con Sport Rosario y que el tema de los sueldos incumplidos lo verá la Agremiación de Futbolistas. "Me informaron que ellos deberán pagarme antes de que comience su torneo o realizar un cronograma de pagos", apuntó.

Joaquín Aguirre, quien se formó en las menores de Universitario de Deportes, pedirá como deseo de Navidad encontrar para la temporada 2019 un equipo que respete a sus trabajadores, pues detrás de ellos hay familias.