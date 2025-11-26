A solo días del inicio de las semifinales de la Liga 1, el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima no solo genera expectativa en lo deportivo, sino también fuera de la cancha por el reclamo íntimo para revertir la expulsión de Carlos Zambrano. En medio de esta controversia, Julio César Uribe, director deportivo del cuadro rimense, decidió pronunciarse y dejó frases que rápidamente comenzaron a mover el ambiente previo al choque en el Estadio Nacional. El caso ha reavivado el debate sobre decisiones arbitrales, criterios disciplinarios y el alcance que podría tener la apelación presentada por los blanquiazules, justo en una semana clave para definir el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores 2026.

Con la semifinal a la vuelta de la esquina, el cuadro íntimo presentó ante la Comisión Disciplinaria un pedido formal para rectificar la segunda tarjeta amarilla que recibió Zambrano ante UTC. Según su argumentación, la acción habría sido “fortuita” y carente de intención, por lo que buscan habilitar al zaguero para el partido de ida.

En ese contexto, Julio César Uribe fue consultado por el reclamo aliancista y prefirió mantener una postura cauta, aunque firme. El exseleccionador peruano aseguró que Cristal actuará conforme a lo que determinen las autoridades correspondientes, dejando claro que para él la clave está en mantener la equidad en este tipo de procesos.

“Somos respetuosos de lo que decida la CONAR. Que el principio de equidad se desarrolle y que sea el fútbol el que gane”, expresó inicialmente el dirigente celeste en conversación con ‘Radio Ovación’, al ser preguntado por la apelación del cuadro blanquiazul a la roja polémica efectuada por Julio Quiroz para Carlos Zambrano.

Uribe añadió que la única expectativa del club es que la Comisión Disciplinaria tome una decisión basada en información precisa y sin presiones. “Cristal respeta las decisiones, pero en función de la equidad. No reclamamos lo que no corresponde”, sostuvo durante la entrevista.

Julio César en conferencia de prensa con Sporting Cristal. (Foto: Ubaldo Villalobos/Depor)

La antesala de los play-offs y el caso Zambrano

Más allá del reclamo, Uribe también analizó la previa de la llave semifinal, destacando que se trata de un enfrentamiento entre equipos de jerarquía que pueden ofrecer cualquier desenlace. “Cualquier cosa puede pasar más allá de cómo llega cada uno”, apuntó, resaltando la exigencia que enfrenta el plantel rimense tras no asegurar el segundo lugar en la fase regular.

El directivo explicó que en La Florida están tranquilos por el trabajo del equipo, pero alerta al reto que supone enfrentar a Alianza Lima en una instancia decisiva. Para él, la disputa por el Perú 2 obliga a ambos clubes a no ceder terreno, especialmente en un contexto tan parejo como el actual.

Mientras tanto, desde Matute, el club íntimo sostiene su postura y considera que existe base suficiente para solicitar la anulación de la tarjeta decisiva en la expulsión del ‘Kaiser’. El gerente legal aliancista, José Asti, recordó que el pedido se ampara en el artículo 79 del Reglamento Único de Justicia.

¿Cuándo habrá una respuesta al caso Zambrano?

La Comisión Disciplinaria deberá pronunciarse en breve, considerando que el partido de ida se juega este martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional. De confirmarse la sanción, Alianza Lima deberá afrontar el encuentro sin uno de sus defensores más experimentados.

Por ahora, ambas instituciones continúan con sus preparativos de cara al primer choque de una llave donde el ganador enfrentará a Cusco FC por el ansiado cupo para Perú 2 de la Libertadores. Lo que ocurra con la apelación podría terminar siendo uno de los puntos más comentados en la previa del partido.

