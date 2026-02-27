Luego de ser clave en el 2025 con Alianza Lima, al mando de Néstor ‘Pipo’ Gorosito, Kevin Quevedo perdió protagonismo en el arranque de esta temporada con Pablo Guede en el banquillo. En medio de rumores de una supuesta indisciplina, y también una lesión que le impidió estar presente en la pretemporada en Uruguay, el extremo no tuvo minutos ante Alianza Atlético y ni siquiera estuvo en banca de suplentes frente a Sport Boys. Por ello, más de uno pensó que el futbolista no era del gusto del entrenador argentino.

Sin embargo, Quevedo volverá a estar presente en la lista de convocados para el duelo de este sábado ante UTC, donde ambos buscarán defender su invicto y mantenerse en lo más alto del Torneo Apertura. El exUniversidad Católica tiene una gran chance de convencer a su entrenador en la cancha y sobre todo confirmar que puede ser de utilidad en la rotación para los partidos que vienen.

En lo que va de la temporada, Quevedo jugó solo un tiempo ante Inter Miami, en la Noche Blanquiazul, ingresó ante Sport Huancayo, fue titular ante Comerciantes Unidos y luego disputó los últimos minutos en la vuelta ante 2 de Mayo, en la eliminación del cuadro blanquiazul de la Copa Libertadores. No ha sumado minutos ni asistencias.

Guede fue tajante al desmentir cualquier acto de irresponsabilidad por parte del atacante durante las prácticas. “Kevin Quevedo no me llegó tarde nunca. Nunca hizo una indisciplina conmigo, jamás. Él y yo sabemos por qué no juega aún. Él no hizo pretemporada con nosotros... a mí me dolió lo que salió porque el chico está remando”, concluyó hace unos días en Modo Fútbol, desmintiendo algunos rumores sobre una supuesta indisciplina.

Por otro lado, Paolo Guerrero también estará disponible para el duelo ante el ‘Gavilán’, pese a que no entrenó con normalidad por un golpe leve en la rodilla. El ‘Depredador’ sería de la partida, teniendo a Pablo Girotti y Luis Ramos como alternativas. Cabe mencionar que el ‘9′ no marca desde hace tres partidos y tiene la imperiosa necesidad de hacerse presente nuevamente en el marcador.

Finalmente, Renzo Garcés también se recuperó y podrá ser titular dependiendo de la decisión de Pablo Guede. Quien no estará en la lista de concentrados es Jesús Castillo, quien todavía no ha podido debutar oficialmente en la temporada por encontrarse lesionado. En ese sentido, el chileno Esteban Pavez seguiría en el once titular.

Paolo Guerrero es parte de la convocatoria de Alianza Lima ante UTC. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo será el partido entre Alianza Lima vs. UTC?

Luego de su último triunfo por 1-0 sobre Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 28 de febrero a la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

Alianza Lima suma cuatro partidos sin perder desde su derrota en Paraguay por Copa Libertadores. (Foto: GEC)

