La reciente jornada de la Liga 1 nos regaló una actuación histórica de Hernán Barcos, pero también desató críticas muy fuertes sobre el nivel real de nuestro campeonato. El incombustible delantero argentino de 41 años vivió una tarde mágica y fue la gran figura en la primera victoria del FC Cajamarca al marcar un espectacular triplete en apenas 13 minutos frente a Melgar. Su brillante actuación, que culminó con un soberbio golazo de tiro libre en el tiempo de descuento para sellar el 3-1 definitivo, desató la locura total de la hinchada local y su comando técnico.

Sin embargo, mientras el ‘Pirata’ celebraba su liderato en la tabla de goleadores, una voz autorizada del fútbol peruano decidió analizar el contexto de estos goles con mucha dureza, pues la exhibición goleadora del exatacante de Alianza Lima hizo que se expusieran las facilidades que otorgan las defensas peruanas hoy en día.

Uno de los más críticos fue Nolberto Solano, quien aprovechó una reciente entrevista en televisión para reflexionar profundamente sobre la crisis estructural que vive el torneo, apuntando a la falta de calidad técnica y táctica, en el aspecto defensivo, pero sin echarle la responsabilidad al 100% a los jugadores.

Fiel a su estilo directo, ‘Ñol’ no dudó en cuestionar la hazaña del atacante para señalar los graves errores que cometió el equipo ‘rojinegro’. El exfutbolista criticó duramente la pasividad de los defensores del cuadro arequipeño a la hora de marcar, asegurando que le dieron demasiadas libertades al goleador en su propia área.

“Veo lo de Barco y tengo que aplaudirlo por sus tres goles, pero también me veo obligado a llamarles la atención a los rivales”, indicó el exseleccionado nacional. “Por momentos, el partido me recordó a las pichangas que juego los fines de semana por la falta de rigor defensivo”, sentenció con total indignación.

Pero el análisis de Solano fue mucho más allá de ese partido y apuntó a la raíz del problema en nuestro balompié. Para él, situaciones como esta solo desnudan que el sistema está fallando al no formar talentos locales, optando por el camino fácil de llenar los clubes con foráneos.

“Eso es una realidad y no es culpa de Barco, no es culpa de Lavandeira, no es culpa de todos los extranjeros, es de nuestro sistema”, explicó el exmediocampista. Con estas palabras, dejó en claro que la gran responsabilidad recae netamente en los dirigentes y la falta de planificación a futuro.

Además, recordó que esta advertencia sobre el cupo de siete extranjeros ya la había hecho el técnico Paulo Autuori, alguien a quien respeta muchísimo. Lamentó que recién ahora, cuando un entrenador de afuera lo menciona, la gente empiece a darle la verdadera importancia a este problema.

“Al profesor Paulo lo estimamos... pero fue una lástima que nos dejara en un momento clave para la selección. Lamentablemente, en la época de Burga las cosas eran como ahora: todo muy político”, concluyó Solano, recordando lo difícil que es sostener buenos procesos de trabajo en el Perú.

