El primer equipo de Universitario de Deportes sigue sumando dolores de cabeza en este exigente arranque del campeonato. Cuando parecía que el técnico Javier Rabanal ya tenía todo prácticamente planificado para buscar una nueva victoria en la Liga 1, una mala noticia sacudió los entrenamientos de esta mañana en Campo Mar. Las alarmas médicas se volvieron a encender de urgencia en la previa del importante duelo frente al FC Cajamarca, luego de confirmarse que uno de los jugadores más queridos del plantel sufrió un problema físico que lo dejará fuera de las canchas por más de una semana.

Este sorpresivo contratiempo llega en un momento de mucha tensión para el equipo crema, que necesita sumar de a tres en el Torneo Apertura para consolidarse en los primeros lugares, buscando alcanzar a UTC y Alianza Lima, mirando de reojo el resultado del duelo entre ambos del día sábado.

La información que preocupó de inmediato a toda la hinchada merengue fue revelada por el reconocido periodista Gustavo Peralta durante la última emisión del programa L1 Radio. El comunicador detalló con exactitud cómo se vivió la intensa jornada de prácticas y adelantó el estado de salud de los jugadores de cara a esta quinta fecha.

Universitario de Deportes culminó una nueva jornada de entrenamientos en Campomar. (Foto: @Universitario)

El nombre que encendió todas las alertas fue el del capitán Aldo Corzo, quien no pudo terminar los trabajos con normalidad. “Hoy día se lesionó Aldo Corzo, tiene una lesión, va a estar creo que 10 días más o menos de baja”, confirmó Peralta, dejando en claro que el defensor se perderá este vital encuentro.

Esta inesperada baja médica cambia por completo el rompecabezas para el armado del banco de suplentes que acompañará al equipo el fin de semana. Como bien explicó el periodista en su reporte, el tiempo de recuperación de Corzo “abre la posibilidad de que en la lista ingrese uno más” para cubrir ese importante vacío en el fondo.

Uno de los principales beneficiados con esta lamentable situación sería el brasileño Miguel Silveira, quien inicialmente corría el gran riesgo de quedar fuera de la nómina final. “Si se quedaba Aldo Corzo, Silveira quedaba fuera de lista, ahora con esto tal vez ya no”, agregó.

Anderson Santamaría volvió a entrenar con normalidad con los 'cremas'. (Foto: @Universitario)

En medio de las malas noticias, el comando técnico también celebra el importante regreso de otro central de jerarquía para compensar las ausencias. Se confirmó que Anderson Santamaría “vuelve también a la lista” de concentrados y estará a total disposición si el equipo requiere de su experiencia.

De momento, todo el cuerpo técnico de la ‘U’ mantiene bajo siete llaves la formación titular y la nómina de quienes quedarán concentrados. “Es algo que mañana se va a terminar valorando y definiendo la lista... vamos a ver cómo se arma”, sentenció Peralta.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate 2-2 frente a Sporting Cristal, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 1 de marzo a las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

