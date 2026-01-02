El 2026 arranca con una propuesta distinta en el mundo del fútbol y Perú no será ajeno a este fenómeno global. La Kings World Cup Nations se perfila como uno de los eventos más llamativos del inicio de año, reuniendo selecciones de distintos continentes en un formato innovador que mezcla espectáculo, figuras mediáticas y competencia. En ese escenario, la participación peruana genera una expectativa especial, no solo por el crecimiento del torneo, sino también por la presencia de Paolo Guerrero, quien asumirá un rol clave en el combinado nacional.

La Kings World Cup Nations forma parte del universo de la Kings League, competencia creada por Gerard Piqué e impulsada por Ibai Llanos, que revolucionó el fútbol 7 con reglas dinámicas y un enfoque más cercano al entretenimiento digital. Para esta edición, el torneo adopta un formato de selecciones, llevando el concepto a un plano internacional con 20 países en competencia.

Perú contará con un equipo liderado por el streamer El Zeein y con Paolo Guerrero como co-presidente y referente principal. El ‘Depredador’ se suma a esta experiencia con el objetivo de darle visibilidad al combinado nacional y aportar liderazgo a un plantel conformado por jugadores de futsal, fútbol 7 y fútbol profesional.

El equipo peruano integra el Grupo D, una zona exigente en la que deberá medirse ante selecciones con gran participación deportiva. Cada partido será determinante, ya que el formato del torneo no da margen para errores en la fase inicial.

Perú en la Kings World Cup Nations | Foto: EL Zein

¿Cuándo inicia la Kings World Cup Nations?

La Kings World Cup Nations 2026 se disputará en Brasil y comenzará oficialmente el sábado 3 de enero, extendiéndose hasta el 17 de enero, día en el que se jugará la gran final. El partido decisivo se llevará a cabo en el Allianz Parque de São Paulo, uno de los escenarios más importantes del país anfitrión.

Perú debutará el domingo 4 de enero, enfrentando a Qatar en su primer partido del torneo. Luego, continuará su camino en la fase de grupos ante España y cerrará esa instancia frente a Brasil, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos del certamen.

¿Cuáles son los horarios del evento?

El debut de Perú ante Qatar está programado para las 3:00 p. m. (hora peruana). El segundo encuentro frente a España se jugará el martes 6 de enero a las 5:00 p. m., mientras que el duelo ante Brasil se disputará el sábado 10 de enero, con horario aún por confirmar.

Para otros países de Sudamérica como Colombia y Ecuador, los horarios serán similares a los de Perú. En el caso de México, los partidos podrán verse dos horas antes, mientras que en España se transmitirán en horario nocturno.

¿Qué canales transmiten la Kings World Cup?

La Kings World Cup Nations 2026 podrá verse EN VIVO y GRATIS a través de diversas plataformas digitales. En Perú, la transmisión estará disponible en los canales oficiales de YouTube y Twitch de la Kings League, así como en el canal del streamer El Zeein.

Además, para el público de Sudamérica, el torneo también será transmitido por Disney+, mientras que en México y España se podrá seguir mediante las plataformas oficiales de la Kings League y señales digitales asociadas al evento. DAZN también tendrá cobertura internacional del campeonato.

Con una combinación de fútbol, espectáculo y figuras reconocidas, la Kings World Cup Nations se presenta como uno de los grandes atractivos del inicio del 2026. La presencia de Paolo Guerrero le da un condimento especial a la participación peruana, que buscará dejar su huella en un torneo que sigue ganando terreno a nivel mundial.

