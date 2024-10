La última fecha doble nos dejó muchas sensaciones y, sobre todo, lecciones. Con gol de Miguel Araujo, sobre el final, ganamos 1-0 a Uruguay y registramos nuestro primer triunfo en estas Eliminatorias al Mundial 2026; pero también sufrimos nuestra peor derrota en un proceso mundialista desde Sudáfrica 2010 (6-0 en Montevideo, en 2008). El 4-0 de Brasil nos golpeó duro y mantiene a la Selección Peruana en la novena posición a la espera de lo que se vendrá el siguiente mes: Chile en Lima y Argentina en Buenos Aires.

Justamente, Jorge Fossati tendrá que sacar conclusiones de lo que vio en estos partidos. Por ejemplo, plantearse el apostar por un recambio o priorizar la experiencia ante Chile y Argentina. De lo que se vio en esta fecha, se rescata la frescura de varios: la sobriedad de Jesús Castillo en la mitad de la cancha, la predisposición y entrega de Oliver Sonne, así como la vuelta de Bryan Reyna, que si bien no estará ante la ‘Roja’ por suspensión, el hincha aplaude que haya regresado al equipo titular.

Tres nombres que parecen ser la principal bandera de varios hinchas, cuyo reclamo es que tengan más minutos por encima de los habituales titulares por esas zonas. Por ejemplo, por el cuestionado nivel de Luis Advíncula, la lesión de Renato Tapia y el bajón de Edison Flores. A raíz de ello, en Depor conversamos con distintas voces del fútbol, entre técnicos y periodistas para conocer su punta de vista sobre este tema: ¿apostar por este recambio en noviembre o mantener a los de mayor experiencia?

A favor del recambio en noviembre

Depor conversó con distintos técnicos y periodistas, quienes se mostraron a favor del recambio para la próxima fecha doble; eso sí con distintos enfoques. Algunas voces optan por un cambio más mesurado; otros en tanto, sí prefieren que Sonne, Castillo y Reyna -recién estará habilitado para el partido contra Argentina- puedan ya tener mayor protagonismo. En la línea del recambio progresivo, están Teddy Cardama y Javier Arce, dos técnicos nacionales con basta experiencia.

“Hay que jugársela, ya es el momento de hacerlo, si no, ¿cuándo? El equipo, más allá del resultado contra Uruguay, mostró alguna rebeldía, con algunos pasajes de juego ofensivo, pero el técnico tiene que jugársela. Hay que generar revulsión a través de la presencia de jugadores que pueden hacerlo. Me gustaría que se dé un cambio generacional, pero sin dejar de lado la importancia que puedan tener en su momento jugadores. Debemos apostar por los mejores que están en el momento”, dijo Teddy Cardama.

Con esa misma idea, Javier Arce fue cauto al decir que un recambio debe hacerse paso a paso, sin dejar de lado la jerarquía de otros jugadores. “Mientras haya posibilidades, tienen que jugar los que mejor están. Todavía se puede. Sí hay que hacer un recambio generacional, porque hay que darle la oportunidad a los chicos que van emergiendo, pero se necesita de la experiencia para sostener un rendimiento alto. Un recambio progresivo, para mí es lo mejor”, comentó.

Por su parte, Carlos Univazo se mostró a favor de que Sonne y Reyna tengan mayor protagonismo en noviembre. “Si me parece lógico que Sonne esté en lugar de Advíncula, que cada vez que juega con la selección lo hace peor, no es voluntario, pero sus últimos partidos han sido lamentables. El caso de Castillo en condiciones normales podría ser, pero Tapia está jugando en España, no ha hecho nada para que lo saquen dentro de la cancha. Reyna y Sonne son los jugadores con mejor presente internacional; claro, deberían jugar por eso y no por accidente”, sostuvo el periodista de ‘A Presión’.

Eddie Fleischman también comparte la idea de darle la opción al ‘Vikingo’ en lugar del ‘Rayo’ y del ‘Picante’ por ‘Orejas’. “Estoy a favor de que un futbolista prometedor vaya desplazando al jugador irregular que supera los 33 años y va en declive. Sonne por Advíncula se debe dar de forma natural; Castillo no tiene el nivel de Tapia, que además está en edad de plenitud; Reyna por Flores es algo que ya debió darse por la irregularidad de Flores”, sostuvo el periodista de Willax TV.

En contra del recambio en noviembre

La idea opuesta del recambio en noviembre se sostiene, mayormente, porque aún nos jugamos la vida en cada partido y se necesita la experiencia para afrontar los compromisos ante Chile y Argentina. En ese sentido, Orlando Lavalle y dos periodistas de la casa, Miguel Rodríguez y Eduardo Sotelo, se mantienen firme con ese análisis; es decir, que continúen Advíncula, Tapia y Flores; mientras que Sonne, Castillo y Reyna como piezas de recambio desde el banquillo.

“Eso se tendría que ver si en caso no haya aspiraciones. Perú no está para experimentar, el cambio generacional viene de a pocos [...] Creo que si queremos sumar hay que poner al que esté mejor, al margen de nombres. Por eso, hubo la Copa América, ahí era el momento preciso para dar más oportunidades, pero ya sabemos lo que pasó. Me gustaría que juegue Tapia, es un jugador de jerarquía en la medular; lo de Advíncula si (es que) puede hacer lo que representa en Boca. A ‘Orejas’ también yo lo dejaría todavía”, dijo el DT.

Sobre los cuestionamientos que viene recibiendo Luis Advíncula, Miguel Rodríguez hace hincapié de que su jerarquía será clave en estos partidos y no se le puede prescindir. “Contra Chile nos jugaremos una final, son tres puntos claves que necesitamos ganar. Tenemos a Luis Advíncula, titular en Boca y no podemos dejarlo de lado, no nos sobra jugadores. Es cierto que no ha mostrado su mejor versión en estos partidos, pero hay que recordar que venía de una lesión. En un mes, será otro y sabe que se juega mucho en noviembre”, acotó el periodista de Depor.

En esa misma línea, Eduardo Sotelo recordó que Edison Flores y Renato Tapia no son jugadores viejos, están en una edad madura y clave para afrontar estos partidos. “’Orejas’ tiene 30 y Renato 29, están en una etapa de madurez. Saben afrontar encuentros eliminatorios y sobre todo contra Chile. No podemos dejarlos de lado. Tapia está vigente en España y Edison, en la ‘U’, tiene continuidad, además es de los pocos jugadores que se atreve a pegarle al arco. Deben seguir”, puntualizó.





TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.