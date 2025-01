La incertidumbre continúa rondando el fútbol peruano. Y es que a poco del inicio de la Liga 1 2025 -programado para el 7 de febrero- la Federación Peruana de Fútbol y la empresa internacional 1190 Sports continúan en un conflicto por los derechos de televisión del certamen local. Y todo sería debido a presuntos incumplimientos de pago y falta de garantías.

En ese sentido, se habría solicitado la resolución del contrato que une a ambos. Sin embargo, la empresa 1190 respondió a través de un comunicado directamente hacia la FPF, donde denuncian “desatinos permanente” en la organización del campeonato, además de acusar una negativa a la propuesta presentada con descuentos.

“Lamentablemente, en función del tenor de la respuesta de la Federación Peruana de Futbol enfocada exclusivamente en aspectos de pagos de meses puntuales, se “antepone el carro por delante del caballo”, y no se logra comprender que para justamente desarrollar un proyecto se requiere de pasos previos que la Federación no parece estar dispuesta a dar”, se lee en la misiva.

Asimismo, 1190 indica que si las cosas continúan como lo ha planteado la FPF, el proyecto no es sostenible por ningún lado. Aunque se ratifica que el inicio de la Liga 1 2025 será el 7 de febrero.

Comunicado de 1190 a la FPF

En primer lugar, agradecemos que se haya tomado el tiempo de responder a la propuesta realizada por 1190 Sports, la cual como se puso de manifiesto perseguía como objetivo primordial dotar al proyecto de institucionalidad, gobernanza y foco en el crecimiento de este, para así ́ alcanzar rápidamente el margen operacional y luego repartir beneficios crecientes en los próximos años de explotación. Como hemos venido sosteniendo en cada una de nuestras reuniones la constitución de una mesa de dialogo ha tenido por objetivo reconocer distintas cuestiones de la realidad vivida durante los dos primeros años del proyecto y consensuar luego las mejoras necesarias para robustecerlo en beneficio de todos los actores que este involucra.

Lamentablemente, en función del tenor de la respuesta de la Federación Peruana de Futbol enfocada exclusivamente en aspectos de pagos de meses puntuales, se “antepone el carro por delante del caballo”, y no se logra comprender que para justamente desarrollar un proyecto se requiere de pasos previos que la Federación no parece estar dispuesta a dar, desde lo más simple como generar un campeonato atractivo de ser adquirido por los fanáticos, con un fixture previsible que privilegie el interés y la suscripción, el cual guarde coherencia en los ascensos y descensos, en la programación de las fechas y en los horarios de los partidos, yendo hasta lo más complejo como generar condiciones de previsibilidad que permitan proyectar y ejecutar un plan de negocios que resulte exitoso.

Nos permitimos recordarle a la Federación que el modelo de negocios adoptado no es el de una simple licencia, sino por el contrario se trata de un modelo de gestión asociativo donde las partes del contrato se benefician de los ingresos que se obtengan como consecuencia de su explotación, y mientras ello sucede la empresa 1190 Sports provee los recursos financieros necesarios mediante la figura de mínimo garantizado. Ahora bien, eso no significa mantenerse pasivamente esperando mes a mes recibir los ingresos de la contraparte del contrato, por el contrario significa desarrollar todas las actividades necesarias para que el negocio sea redituable y poder no solo cobrar un mínimo garantizado sino exceder el mismo generando ingresos genuinos derivados de la explotación del producto y no solo del cumplimiento de una obligación de pago de mínimos la cual puede y va a subsistir, pero que si no es sobrepasada carece de sustentabilidad propia, aplicando esto para este proyecto y para cualquier otro.

Entendemos que la propuesta de descuentos mencionada en nuestra comunicación pudiera haber generado inquietudes, pero muy por el contrario a lo que usted ha puesto de manifiesto no se intenta vulnerar disposiciones contractuales acordadas, sino que dichas medidas plantean alternativas para optimizar la ejecución financiera del proyecto, siempre con miras al beneficio colectivo de los involucrados en Liga1.

En virtud de lo anterior continuaremos desarrollando el proyecto y cumpliendo con la obligación de proveer al mismo de los ingresos necesarios para su ejecución, en tal sentido nos encontramos cumpliendo con los compromisos de aporte de fondos dentro de los plazos establecidos en los contratos que nos vinculan, dentro de la más absoluta legalidad y subsanaremos cualquier inconveniente que pudiera surgir de conformidad a lo que establece el contrato.

La garantía que usted menciona ha sido oportunamente entregada y aceptada por la Federación Peruana de Futbol. Por otra parte, la mayor garantía del proyecto, como hemos mencionado en reiteradas oportunidades, radica en que existe un fideicomiso el cual vuestra entidad es participe mayoritario. Finalmente, la mejor forma de garantizar que se generen ingresos genuinos es hacer que el proyecto crezca a través de ingresos impulsados por la explotación comercial de un producto exitoso, por todo lo cual invitamos una vez más a la Federación a que se ocupe de crear las condiciones necesarias para que ello suceda.

Desde nuestro lugar ratificamos nuestro firme compromiso con el éxito del proyecto Liga1, nos mantendremos en cumplimiento de las obligaciones a nuestro cargo y reiteramos nuestra apertura para dialogar y coordinar cualquier acción que contribuya a su fortalecimiento, reiterando nuestra disposición para trabajar de manera colaborativa con la FPF y los clubes, siempre en pro del desarrollo y la sostenibilidad del proyecto Liga1.

Finalmente, dentro del marco de la buena fe es que volvemos a solicitar tengan a bien convocar a la mesa de trabajo, a efectos de dotar al proyecto de ordenamiento, transparencia y la institucionalidad requerida, dado que, como a las claras ha sucedido durante los últimos dos años, proceder de una manera distinta hará que los extravíos sucedidos se extiendan, lo cual como se ha comprobado no colaborará en absoluto al éxito del proyecto que en conjunto hemos abrazado.